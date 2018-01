Pickala Golf ja Hankkija ainutlaatuiseen yhteistyöhön

Pickala Golf ja Hankkija ovat solmineet Suomessa ainutlaatuisen yhteistyösopimuksen. Monivuotisen sopimuksen myötä Pickala Golf uudistaa kerralla koko konekantansa ottaen käyttöön uusimmat, vuoden 2018 malliston, John Deeren kentänhoitokoneet. Jatkossa Pickala Golf saa uusimmat mallit kokeilukäyttöön ensimmäisenä Pohjoismaissa. Sopimus kattaa lisäksi Pickala Golfin huoltotoiminnan tuotteistuksen.

- Tavoitteena on tehdä pitkäjänteistä ja läpinäkyvää yhteistyötä, joka hyödyttää molempia osapuolia brändiarvojen kasvattamisessa, liiketoimintojen kasvussa sekä yhteisen verkoston luomisessa. Pickala Golfissa olemme aina panostaneet huoltoon, ja huoltomme on Suomen paras. Huollon osaaminen ja laatu vakuuttivat Hankkijan, joka hyväksyi meidät sopimushuollokseen. On luonnollinen jatkumo löytää liiketoimintaa vahvuusalueeltamme, kertoo Pickala Golfin toimitusjohtaja Janne Pelkonen.

Pelaajille muutos näkyy erityisesti väylien leikkauksessa. Uudistunut konekanta parantaa kentän laatua ja nostaa koneiden palvelu- ja huoltovarmuutta. Uudet kentänhoitokoneet ovat myös ympäristöystävällisempiä, sillä ne vaativat vähemmän polttoainetta ja tuottavat vähemmän äänihaittaa.

- Kentän jatkuva kehittäminen on meille tärkeää. Tälle muutoksen tasolle on päästy luotettavalla ja monimuotoisella yhteistyöllä, jonka avulla alallaan Suomen suurimpien toimijoiden sekä PGA Tourin pitkäaikaisen virallisen kumppanin oli mahdollista yhdistää voimansa. Sopimus varmistaa, että Pickala Golf on myös jatkossa kehityksen aallonharjalla teknisten asioiden osalta. Huoltosopimuksen ansiosta voimme työllistää kausityöntekijämme ja vältymme lomautuksilta, Pickala Golfin kenttämestari Markus Suojoki toteaa.

Myös Hankkijalla iloitaan sopimuksen synnystä ja yhteistyön tiivistymisestä.

- Pickala Golf on Suomen mittakaavassa yksi merkittävin golf-yhteisöasiakkaamme ja yhteistyön tiivistäminen on ollut tavoitteenamme. Olemme myös huomanneet, että meillä on hyvin samanlaiset vihreät arvot ja suoraviivainen, läpinäkyvä ja pitkäjänteinen toiminta ovat molempien toiminnassa vahvasti esillä. Odotamme pitkäaikaisen yhteistyön alkamista innolla, Hankkija Oy:n Sales Manager Kari Kahilainen sanoo.