Pickala Golf ja Minea Blomqvist-Kakko sekä Roope Kakko pitkäjänteiseen yhteistyöhön

Pickala Golf ja Minea Blomqvist-Kakko sekä Roope Kakko ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka tavoite on toteuttaa Suomen johtava golfin opetus- ja valmennuskeskus Pickalaan. Yhteistyö sisältää lisäksi sopimuksen parin käytöstä Pickala Golfin mainos- ja markkinointitarkoituksiin.

-Haluamme kehittää Pickala Golfista Suomen parhaiten palvelevan golfyhteisön, ja tämä yhteistyö edistää tavoitetta upeasti. Minea ja Roope olivat luonteva valinta, sillä heidän ihmisläheinen ja innostava otteensa kohtaa hyvin Pickalan arvomaailman, kertoo Pickala Golfin toimitusjohtaja Janne Pelkonen.

Sopimuksen ensimmäinen osa koskee opetus- ja valmennustoimintaa ja on kestoltaan 5 + 5 vuotta. Minni & Roope Golf Schoolin valmennuksen tavoitteena on tuottaa energisoiva, rento ja hauska opetuskokemus, joka perustuu korkeaan ammattitaitoon, hyvään palveluun sekä monipuoliseen tarjontaan eri kohderyhmille. Vastuuopettajana toimii Tommi Laitto ja valmentajana Tuomas Tuovinen. Kilpavalmentajana toimii Suomen golfvalmennuksen kärkinimi Timo Rauhala Golf Mentors -yhteistyön kautta. Minea Blomqvist-Kakko keskittyy pelaamisen lisäksi etenkin junioreihin, naisiin ja yritystapahtumiin Roope Kakon keskittyessä täysillä pelaamiseen.

-Unelma omasta golfkoulusta on kypsynyt peliuramme aikana. Olemme erityisen innoissamme, että Minni & Roope Golf School starttaa Pickalassa: sekä treenialueet että kentät ovat Suomen ykkösluokkaa. Meille oli erityisen tärkeää saada valmentajiksemme ammattitaitoiset ja mukavat luottohenkilöt. Sanoisin, että ykkösketju saatiin ja lähdemme suurella innolla tukemaan myös omalta osaltamme Pickalan visiota olla Suomen vetovoimaisin golfkeskus, kertoo Blomqvist-Kakko.

Opetuksen lisäksi Minea Blomqvist-Kakon sekä Roope Kakon käytöstä Oy Pickala Golf Ab:n mainos- ja markkinointitarkoituksiin on tehty 5-vuotinen yhteistyösopimus. Tavoitteena on tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä, joka hyödyttää molempia osapuolia menestymään omalla alallaan maksimaalisella tavalla: niin brändiarvon kuin liiketoiminnankin kasvattamisessa, palvelun parantamisessa sekä yhteisen verkoston luomisessa.

Pickala Golf on viime aikoina panostanut erityisen paljon yhteistöiden kehittämiseen sekä tulevaisuuteen. Toimitusjohtaja Pelkonen näkeekin erityisesti junioreissa - tulevaisuuden toivoissa - panostuksen paikan, johon Blomqvist-Kakon ja Kakon yhteistyöllä pystytään vaikuttamaan merkittävästi:

-Haluamme kannustavan esimerkin kautta antaa junioreillemme parhaat mahdolliset harjoituspuitteet sekä kärsivällisesti aikaa kehittyä.

Minni & Roope Golf Schoolin valmentajat:

Tommi Laitto (vastuuvalmentaja)

Laitto on PGA:n jäsen vuodesta 2005 ja suorittanut ammattivalmentajatutkinnon vuonna 2014. Hänellä on vankka kokemus kilpagolfin pelaamisesta amatöörinä ja ammattilaisen Suomessa ja ulkomailla. Valmennuksessa Laiton päätavoitteena on löytää jokaiselle pelaajalle hallittu ja helposti toistettava lyönti.

Tuomas Tuovinen (valmentaja)

Tuovinen siirtyi ammattilaiseksi vuonna 2002 ja hänen parhaat saavutuksensa ammattilaisena on kaksi 3. sijaa European Challenge Tour -kilpailuissa sekä pelioikeus European Tourille vuonna 2006. Monen vuoden kokemus kentiltä antaa Tuoviselle hyvät eväät auttaa golfareita oman pelinsä kehittämisessä.

Timo Rauhala (kilpavalmentaja)

Moninkertainen Suomen PGA:n vuoden golfvalmentaja ja Euroopan PGA:n Viiden Tähden golfammattilaiseksi palkittu Rauhala tunnetaan mm. Mikko Ilosen, Minea Blomqvist-Kakon sekä monien muiden suomalaisten huippupelaajien valmentajana. Rauhala on mukana Minni & Roope Golf Schoolissa Golf Mentors -yhteistyön puitteissa.

Yhteistyö pähkinänkuoressa: