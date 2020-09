Pictet tuo markkinoille Unconstrained Global Credit -yrityslainarahaston

Jaa

Pictet Asset Management on tuonut markkinoille Pictet Strategic Credit -rahaston. Rahasto on UCITS-rahasto, ja sen kotipaikka on Luxemburg.

Pictet Strategic Credit on globaali strategia, joka pyrkii saavuttamaan houkuttelevaa riskikorjattua tuottoa pitkän aikavälin sijoittajille. Sen hajautetut sijoitukset pyrkivät vähentämään riskiä, suojaamaan pääomaa ja saavuttamaan korkeampaa tuottoa. Sijoitusstrategian tavoitteena on pitää salkun korrelaatio perinteisten riskisten omaisuusluokkien kanssa pienenä sijoittamalla varoja aktiivisesti koko maailman yrityslainamarkkinoilla. Globaali finanssikriisi, koronapandemia sekä ennennäkemätön raha- ja finanssipolitiinen elvytys ovat vääristäneet globaaleja joukkolainamarkkinoita ja sijoittajien suhtautumista riskiin. Joukkolainojen korot pysyvät todennäköisesti matalina kauan, ja joukkolainojen korrelaatio riskisten omaisuusluokkien kanssa voi kasvaa. Korko-omaisuusluokkien ja erityisesti yrityslainojen pitäisi kuitenkin olla hajautettujen salkkujen olennainen osa, sillä ne tarjoavat pitkän aikavälin sijoittajille houkuttelevia mahdollisuuksia suhdanteiden kaikissa vaiheissa. Pictet Strategic Credit -rahasto pyrkii saavuttamaan 5 prosentin vuosituoton (ilman kuluja) 3–5 vuoden jaksolla. Jon Mawby, investment grade -luokan lainoista vastaava johtaja ja Pictet Strategic Credit -rahaston salkunhoitaja sanoo, että “sijoittajien pitää arvioida uudelleen joukkolainojen rooli sijoitussalkuissaan ja olla tietoisia vakavista ongelmista, jotka odottavat meitä tulevaisuudessa”. “Vielä tätäkin tärkeämpää on huomioida suhdannetilanne ja sijoittaa järkevästi ja varovasti vastavirtaan. Kun yrityslainamarkkinoilta saa osaketuottoja vastaavia tuottoja joukkolainamarkkinoiden riskillä – eli kun markkinat panikoivat – on järkevää ostaa arvoa. Kun sijoittajien luottamus taas paisuu ja yrityslainoista alkaa saa joukkolainamaisia tuottoja osakemaisella riskillä, silloin on tärkeää tasapainottaa salkku ja tehdä karsintaa suhdanteen seuraavaan kiertoon asti”. Pictet Strategic Credit -rahasto on rekisteröity myytäväksi Suomen lisäksi Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Luxemburgissa, Norjassa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa.

Yhteyshenkilöt