Pidä huolta -kampanja keräsi yli miljoona euroa nuorten mielenterveystyöhön – tukea myös Varsinais-Suomen nuorille

MIELI ry:n ja Toivon Kärki ry:n yhteisen Pidä huolta -hyväntekeväisyyshaasteen avulla kerättiin rahaa nuorten mielenterveystyöhön yli 70 suomalaisen artistin voimin. Turun Osuuskauppa osallistui kampanjaan yhteensä 10 000 euron lahjoituksella osana LähiTapiolan ja S-ryhmän yhteistä puolen miljoonan euron tukea.

Turun Osuuskaupan alueella asuu yli 75 000 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Nuorten hätä on näkynyt erityisesti matalan kynnyksen kriisipalveluissa. Keräyksen lahjoitukset ohjataan MIELI ry:n valtakunnallisesti toimivaan Sekasin-chattiin, jonka toimintaa voidaan lahjoitusten myötä laajentaa. Akuutin tuen lisäksi voidaan tehdä nuorten mielenterveyttä vahvistavaa työtä ennaltaehkäisevästi sekä lisätä myös aikuisten osaamista tukea nuorten mielenterveyttä päivittäin.

"Kampanjan huikea tulos kertoo mielestäni ennen kaikkea siitä, kuinka laajasti yhteiskunnassa ja lahjoittajien keskuudessa on nyt tunnistettu nuorten ahdinko: Pidä huolta -kampanja haastaa myös julkisen puolen kantamaan vahvemmin vastuuta nuorista, kommentoi MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

”Keräys osoittaa, että Suomessa osataan lyödä hynttyyt yhteen eri tahojen kesken, kun asia koetaan tärkeäksi. Nuoret tarvitsevat apua ja myönteisiä signaaleja ehkä enemmän kuin koskaan ja tämä korostuu erityisesti kasvukeskuksissa sekä opiskelijapaikkakunnilla. Meillä suurilla työnantajayrityksillä on korona-ajassa vastuumme myös nuorten hyvinvoinnista. Turvaamalla matalan kynnyksen avunsaannin Varsinais-Suomen alueen nuoret saavat keinoja kohti parempaa oloa. Turun Osuuskaupan toimipaikat ovat olleet sydämellä mukana viemässä Pidä huolta -viestiä eteenpäin”, sanoo viestintä- ja markkinointijohtaja Minna Karhu Turun Osuuskaupasta.

Kampanjan tuotto ohjataan käytännössä näin:



Sekasin-chat

- Viisi työntekijää vahvistamaan Sekasin-chattia. Pohjois-Suomi, Etelä-Suomi ja pääkaupunkiseutu saavat omat koordinaattorinsa. Lisäksi vahvistetaan verkkotyön tiimiä.

- Kahdessa vuodessa:

o 15 000 kohdattua nuorta

o 12 alueellista vapaaehtoistyön rekrytointia & koulutusta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

o 350 uutta koulutettua vapaaehtoista

o 30 uutta koulutettua mentor-vapaaehtoista

o Jatkuva päivystystyön tuki, ohjaus ja jatkokoulutus vapaaehtoisena toimiville

Nuorten mielenterveyttä vahvistava työ:

- 10 000 nuorta saa harjoitella mielenterveystaitoja

- 1000 yläkoulun aikuista saa vahvistusta omalle mielenterveysosaamiselle. Koulutusten mukana koulut saavat käsikirjoja, julisteita sekä vihkoja nuorten mielenterveyden edistämiseen.



Lisätiedot:

Minna Karhu, viestintä- ja markkinointijohtaja, Turun Osuuskauppa, 010 764 4013

Sekasin-chat

Sekasin-chat on valtakunnallinen laajasti avoinna oleva (ma-pe 9-24, la-su 15-24) 12-29 -vuotiaille tarkoitettu keskustelupalvelu, joka tukee mielen hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviytymistä. Palvelu on ilmainen, anonyymi ja luottamuksellinen. Diagnooseja tai lähetteitä ei tarvita – nuoren oma arvio avun tarpeesta riittää. Sekasin-chattia koordinoi Sekasin Kollektiivi, joka on lukuisten toimijoiden yhteenliittymä, jonka yhteinen missio on, ettei kukaan nuori jää pahan olonsa kanssa yksin. Tuemme nuoria verkossa eri tavoin, kehitämme jatkuvasti olemassa olevia tukimuotoja ja kokeilemme uusia. Kohtaamme nuoria Sekasin-chatissa, ryhmä-chatissa ja Discord-yhteisössä. Toiminnassa on mukana sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisten lisäksi suuri joukko vapaaehtoistoimijoita. Sekasin Kollektiivin koordinaatiosta vastaa MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-Lapsikylä. www.sekasin.fi

Pidä huolta -hyväntekeväisyyshaaste

- Pidä huolta -hyväntekeväisyyshaaste on ennennäkemätön artistien, yksityishenkilöiden ja yritysten yhteistyöhanke. Tavoitteena on auttaa nuorten akuuttia mielenterveystyötä.

- Hyväntekeväisyyshaasteen keskiössä on edesmenneen Pave Maijasen ikonisesta Pidä huolta -kappaleesta toteutettu uusi versio. Mukana kappaleessa on yli 70 suomalaista artistia

- Hankkeen taustalla ovat Toivon Kärki ry:n ja MIELI Suomen Mielenterveys ry. S-ryhmä ja LähiTapiola ovat hyväntekeväisyyshaasteen yhteistyökumppanit ja lahjoittavat kampanjan alkupääomaksi 500 000 euroa.