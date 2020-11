Pidennetyt soittoajat linjataan viidellä tapahtuma-alueella Helsingissä uuden mallin mukaisesti

Oma ilmanlaatu - äänestä ja vaikuta Helsingin ilmanlaatuun 2.11.2020 11:00:00 EET | Tiedote

Oma ilmanlaatu on osallistuvan budjetoinnin ideaan pohjautuva kokeilu, jossa helsinkiläiset voivat esittää ideoita ja äänestää ilmanlaadun parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Tavoitteena on parantaa Helsingin ilmanlaatua tarjoamalla tietoa ja keinoja siitä, miten jokainen voi vähentää omia ilmanlaatua heikentäviä päästöjään. Kokeilu on osa Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hanketta.