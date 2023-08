Pielaveden Vornankorven tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma nähtävillä

Pohjois-Savon ELY-keskukselta yhteysviranomaisen lausunto Kiuruveden Lapinsalon tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta 9.8.2023 10:01:26 EEST | Tiedote

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Lapinsalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten (YVA) arviointiohjelmasta. YVA-ohjelma on ollut nähtävillä kesä-heinäkuussa 2023. Hankkeesta vastaavan Enersense Wind Oy:n laatima YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, kuinka hankkeen ympäristövaikutukset YVA-menettelyn aikana on tarkoitus arvioida.