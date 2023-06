Pielisen Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma on valmistunut (Pohjois-Karjala)

Pielisen Karjalan kuntiin on valmistunut viisaan liikkumisen suunnitelma huhtikuussa 2023. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Juuan kunnan, Nurmeksen ja Lieksan kaupunkien sekä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Suunnitelma laadittiin samanaikaisesti kaikkiin kolmeen kuntaan ja suunnitelmassa liikenneturvallisuuden parantamista on tarkasteltu laajasta näkökulmasta, painottaen etenkin kestävän liikkumisen edistämistä.

Kestävän liikkumisen edistämisellä tarkoitetaan suunnitelmassa etenkin kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien lisäämistä. Suunnitelmassa onkin kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle oma osionsa. Kestävän liikkumisen edistämisessä keskeisessä roolissa on myös autojen järkevämpi käyttö sekä ajoneuvovalintoihin vaikuttaminen. Parantamalla näitä tekijöitä edistetään myös liikenneturvallisuustavoitteiden toteutumista.

Ylinopeudet yleisin liikennerikkomus

Suunnitelman puitteissa toteutettiin karttapohjainen liikenneturvallisuuskysely keväällä 2022. Kyselyyn vastanneista hieman alle 80 % kulki matkansa pääasiallisesti henkilöautolla. Keskeisimmät esteet kävellen ja pyöräillen liikkumiselle olivat vastaajien mielestä pitkät etäisyydet, heikosti auratut ja hiekoitetut väylät sekä kävely- ja pyöräteiden huono kunto.

Osana kyselyä vastaajia pyydettiin listaamaan enintään kolme yleisintä liikennerikkomusta, joita he havaitsevat päivittäin liikenteessä tai miten he saattavat itse toimia. Selkeästi yleisimmäksi liikennerikkomukseksi nousivat ylinopeudet sekä puhelimen käyttäminen ajoneuvolla ajettaessa.

Pyöräliikenteen pääverkot ja pyöräpysäköinnin kehittämistä

Kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksien parantamiseksi esitettiin erilaisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat muun muassa infrastruktuuriin ja yhdyskuntarakenteeseen. Keskeisessä roolissa Pielisen Karjalan kävelyn ja pyöräilyn kehittämisessä oli pyöräliikenteen pääreittien, aluereittien ja paikallisreittien määrittely kaikkiin kuntiin. Pyöräliikenteen pääverkon määrittelyllä pyritään vaikuttamaan muun muassa tulevaisuuden maankäytön suunnitteluun ja infrastruktuuri-investointeihin. Verkon määrittely edistää myös jalankulkua ja liikenneturvallisuutta.

Pyöräillessä pysäköinti on aina osa matkaa ja sen vuoksi pyöräpysäköinnin laatuun on syytä panostaa. Suunnitelmassa annettiin vinkkejä pyöräpysäköinnin edistämiseksi, ja suositeltiin esimerkiksi runkolukittavien ja katoksellisten telineiden lisäämistä niin kouluille, merkittävimpien työpaikkojen kuin myös joukkoliikenteen pääpysäkkien läheisyyteen.

Osana kestävän liikkumisen edistämistä on myös liikkumisen ohjaus. Suunnitelmassa on oma osio liikennekasvatukselle, jossa vastuuta on jaettu laajasti kunnan eri toimialoille, huomioiden läpi elämän kestävän liikennekasvatuksen. Suunnitelmassa esitetyt liikkumisen ohjauksen keinot painottuvat tiedottamiseen, työmatkojen kehittämiseen, päätöksentekoon sekä erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin.

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Pielisen Karjalan kunnille laadittiin liikenneympäristön parantamistoimenpiteet, joilla pyritään parantamaan infrastruktuuria turvallista liikkumista tukevaksi. Suuri osa esitetyistä toimenpiteistä liittyy jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantamiseen sekä ajonopeuksien hillitsemiseen. Toimenpiteiden suunnittelussa on pyritty painottamaan pieniä ja helposti toteutettavia investointeja, mutta näiden lisäksi kuntiin ehdotettiin myös suurempia hankkeita, joilla voidaan selkeästi vähentää esimerkiksi henkilövahinkojen määrää liikenteessä. Toimenpiteiden kokonaiskustannusarvio alueella on noin 14,5 miljoonaa euroa.