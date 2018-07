Pienhiukkasia muodostuukin myös suurkaupunkien saastuneessa ilmassa

Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksen (INAR) tutkijat ovat löytäneet pienhiukkasia suurkaupungeissa tuottavan mekanismin.

Nykyisten teorioiden valossa nanometrin kokoisia hiukkasia ei pitäisi syntyä saastuneilla alueilla. Havaintojen perusteella pienhiukkasia on havaittu syntyvän suurissa ja varsin saastuneissa kaupungeissa kuten Shanghaissa, Nanjingissa ja Pekingissä.

Ilmakehätieteiden keskuksen (INAR) tutkijat ovat yhdessä Fudanin yliopiston tutkijoiden kanssa löytäneet mekanismin, joka kertoo, mitkä molekyylit osallistuvat uusien nanometrin kokoisten hiukkasten syntymiseen. Tutkimuksen tulokset on nyt julkaistu Science-lehdessä.

– Pienhiukkasten syntymiseen tarvitaan rikkihappoa ja dimetyyliaminia. Nämä molekyyli-ryppäät kasvavat molekyyli molekyyliltä ja muodostavat uusia pienhiukkasia myös saastuneissa olosuhteissa, kertoo akateemikko Markku Kulmala.

Professori Tuukka Petäjän mukaan tutkimustulokset on mahdollistanut vuosia kestänyt mittalaitteiden ja analyysimenetelmien kehittäminen, jossa ilmakehätieteiden keskuksen tutkijat ovat olleet avainasemassa. Yhdessä esimerkiksi spin-off-yritysten (Airmodus Oy, Particle Size Magnifier, PSM; Karsa Oy, Chemical Ionization Mass Spectometer, CI-APiTOF) ja virolaisen Airel Ltd (Neutral Cluster and Air Ion Spectrometer, NAIS) on kehitetty mittalaitteet, jotka mahdollistavat uusia tieteellisiä läpimurtoja ilmakemiassa ja aerosolifysiikassa.

Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden tutkimus arvioitiin vastikään maailmassa sijalle 15. Global Ranking of Academic Subjects -vertailun julkaisi kansainvälinen Shang-hai Ranking.

Ilmakehätieteen keskus INAR, Helsingin yliopisto

akateemikko Markku Kulmala, +358 40 596 23 11, markku.kulmala@helsinki.fi

professori Tuukka Petäjä, +358 50 41 55 278, tuukka.petaja@helsinki.fi

