Pieniä suuria häiriöitä esillä Palefacen kuratoimassa Disruptio-kesänäyttelyssä Stoan galleriassa

Karri Paleface Miettisen kuratoima Disruptio-kesänäyttely koostuu viiden valovoimaisen taiteilijan teoksista. Näyttely on esillä Stoan galleriassa 8. elokuuta saakka.

”Disruptio merkitsee häiriötä ja häiriön aiheuttaminen on muutoksen edellytys”, Karri Paleface Miettinen sanoo. Hän on kuratoinut Stoan galleriaan Disruptio-kesänäyttelyn, jossa on esillä teoksia viideltä valovoimaiselta taiteilijalta.



”Graffiti tuo häiriöitä kaupunkikuvaan. Ympäristöliike Elokapina käyttää disruptio-sanaa liikenteenpysäytysaktioistaan, mutta termi tunnetaan myös kauppatieteissä. Siellä disruptio merkitsee uutta innovaatiota, joka aiheuttaa markkinoilla hajaannusta ja sekasortoa. Korona on häiriö taiteen ja yhteiskunnan kentällä. Disruption aiheuttaminen on myös yksi taiteen tehtävistä: keskustelun herättäminen ja pysähtyneisyyden häiritseminen”, Miettinen kuvailee ajankohtaisen termin monia ulottuvuuksia.



Sarjakuvantekijä, opettaja ja kuvittaja Warda Ahmedin teoksissa näyttäytyy muun muassa kaupungin kuningattaria. Ahmed osallistuu julkiseen keskusteluun yhteiskunnan eriarvoistavista rakenteista ja kantaa ottavat työt liikkuvat sarjakuvan ja julistetaiteen rajapinnassa.



Matti Aikio on saamelainen, poronhoitajataustainen kuvataiteilija, jonka videoteos Dohkkáhehkke vol. II. on syntynyt yhteistyössä uumajansaamelaisen säveltäjä-vokalisti Katarina Barrukin kanssa, joka loihti äänellään oman ulottuvuutensa teoksen maisemaan. Dohkkáhehkke on pohjoissaamea ja tarkoittaa nukkehäkkiä. Aikion taiteellisena päämääränä on tarjota usein marginaaliin jääville ilmiöille uudenlaista tarkastelunäkökulmaa taiteensa avulla.

Don Poro eli Oskari Tuohimaa on 27-vuotias oululainen kuvataiteilija. Töiden teemat pyörivät urbaanin kulttuurin ympärillä, tekniikat vaihtuvat hetkessä esimerkiksi puuväreistä akryylimaaliin tai silkkipainoon. Ura alkoi 2014 Snoop Doggin yhteydenotosta ja työtilaisuudesta, jonka jälkeen Poro on tehnyt yhteistyötä useiden suomalaisten yritysten ja artistien kanssa, ja levittänyt töitään lähes 700 eri kotiin.



Anniina Lius on Helsingin Vallilassa asuva graafinen suunnittelija ja kuvittaja.

”Teosteni hahmoista voi nähdä oman rakkauteni supersankarielokuviin ja sarjakuviin, mutta valkoisen maskuliinisen cis-miehen sijasta, hahmot ovat monimuotoisempia sankareita. Juuri sellaisia supersankareita, joita olisin pienenä kaivannut ja joita haluaisin nähdä enemmän näin aikuisenakin”.

Kotimaisen graffititaiteen edelläkävijä Jani Tolin on kehittänyt rajoja rikkovaa tekniikoiden yhdistelmäänsä jo 1990-luvun alusta. Hänen töissään taiturimainen viivan ja pinnan hallinta yhdistyy monitasoisiin aiheisiin. Tolin teki postgraffitia jo ennen postgraffitia. Hän on tutkinut myös ihmismielen ulottuvuuksia ja filosofiaa. Tolinin töissä perinteisten kulttuurien teemat kohtaavat urbaanin kaupunkimaiseman.

Disruptio

Stoan galleria

11.6.−8.8.2021

Stoa, Turunlinnantie 1, Helsinki

www.stoa.fi