Pienten lasten koronatestaus on työnantajan etu

Toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila esittää, että työnantajat harkitsevat työntekijöidensä alle 10-vuotiaiden lasten koronatestauksen mahdollistamista.

– Nähtävissä on, että päiväkodeista ja kouluista kotiutetaan matalalla kynnyksellä lapsia, joilla on vähäisiäkin koronaoireita. Syksyn tullessa monet pienten lasten vanhemmat joutuvat tilapäisen hoitovapaan turvin odottamaan lapsen pääsyä koronatestaukseen. Tämä vaikeuttaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä asettaa julkisen terveydenhuollon testauskapasiteetin lujille. Työnantajien tulisi harkita, että ne kustantavat työntekijöiden alle 10-vuotiaiden lasten koronatestauksen. Se on sekä lapsen, työntekijän, työnantajan että yhteiskunnan etu. Lopulta työnantajalle tämä investointi on säästöä, Kurttila toteaa.

Helsingin ensikoti tuottaa palveluita intensiivistä tukea tarvitseville vauvaperheille. Sen palveluksessa on noin 80 työntekijää, joilla on alle 10-vuotiaita lapsia parisenkymmentä. Helsingin ensikoti mahdollistaa työntekijöidensä alle 10-vuotiaiden lasten koronatestauksen maksutta.

Toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila toimi Suomen lapsiasiavaltuutettuna vuosina 2014-2019.