Pienten ruokayrittäjien haasteet esiin – Suomalainen menestysresepti näyttää innovaatioiden matkan kaupan hyllylle

Uuden ruokatuotteen matka kaupan hyllylle on usein pitkä ja täynnä haasteita. Isoilla yrityksillä on rahaa tuotekehitykseen ja markkinointiin. Mutta miten samassa kisassa pärjäävät pienet elintarvikeyritykset tai henkilö, jolla on tuoteidea, mutta ei vielä yritystoimintaa lainkaan? Sunnuntaina alkavassa Suomalainen menestysresepti -tv-sarjassa seurataan kuuden pienyrittäjän matkaa, kun he yrittävät rakentaa ideastaan kaupan hyllyllä pärjäävää menestystuotetta.

Hanna Yli-Kuha Alavudelta kehittää punajuurilevitettä, Anssi Räntilä Tampereelta lihapullan kaltaista vegepyörykkää, Annika Ikonen Helsingistä härkäpapujäätelöä, Carme Plumed-Ferrer Kuopiosta kvinoapohjaista smoothieta, Minna Sakki-Eerola Hyvinkäältä tattarisnackseja ja Paavo Vallas Turusta särkijauhelihaa. Kuusikko kisaa tv-sarjassa siitä, kuka kehittää Suomen kuuluisimman elintarvikkeen. Voittajatuote pääsee S-ryhmän ruokakauppojen valtakunnalliseen valikoimaan. – Tv-sarjassa elintarvikebisneksestä tuodaan nähtäväksi osa, joka ei yleensä näy tuotteita ostavalle asiakkaalle. Sarjassa esiin nousee yrittäjien kova työ sekä onnistumiset ja epäonnistumiset, joita menestystuotteen rakentamisessa vaaditaan. Kilpailussa eri alojen ammattilaiset auttavat finalisteja esimerkiksi tuotekehityksessä, pakkausten kehityksessä ja markkinoinnissa, kilpailua tuomaroiva kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu S-ryhmän vähittäiskaupasta kuvaa. Yrittäjien haastava työ ei lopu siihen, että tuotteen saa kauppaan. S-ryhmän ruokakauppoihin tulee vuosittain tuhansia uutuustuotteita, joista vain murto-osan elinkaari jatkuu ja vahvistuu. – Tie ruokaostoksia rutiinilla tekevän suomalaisen kuluttajan sydämeen on haastava. Uutuustuote voi viehättää hetken, mutta tuotteen menestyminen vaatii, että tuote löytää vakituisia käyttäjiä, Alarotu painottaa. Suomalaisen menestysreseptin asetelma haastaakin koko ruokaketjua oppimaan uutta ja ajattelemaan isommin. – Start up -kulttuuri ja ketterä kehittäminen on Suomessa monella alalla vahvaa, mutta ruoka-alalla olemme tästä jäljessä. Se on sääli, koska kyseessä on tulevaisuuden kasvuala. Kilpailussa näemme, että ruokaketjun eri osien ennakkoluulottomalla yhteistyöllä aika ideasta ruokakaupan hyllylle valmiiksi tuotteeksi saadaan puolitettua. Ja kun yrityksillä on tukenaan eri alojen ammattilaisia, myös kyky ottaa isompaa riskiä hallitusti kasvaa. Näin markkinassa päästään nopeammin ja reippaammin eteenpäin, Alarotu pohtii. Alarotu suositteleekin ohjelmaa ”oppimateriaaliksi” kaikille pienyrittäjille ja yrittäjäksi aikoville. Suomalainen Menestysresepti -kilpailu toteuttaa S-ryhmän kesällä 2017 julkaisemaa Ruokamanifestia, jossa kaupparyhmä sitoutui edistämään suomalaista ruoka-alaa, tässä tapauksessa innovaatioita ja pieniä yrityksiä. Pienille ja keskisuurille, alle 15 miljoonaa euroa vaihtaville yrityksille suunnattuun kilpailuun haki yli 100 yritystä syksyllä 2018. Tammikuun semifinaalista jatkoon valittiin alussa mainitut 6 finalistia, jotka saivat S-ryhmältä 15 000 euroa tuotekehitykseen.



S-ryhmän ja Aito Median kehittämää tv-sarjaa esitetään sunnuntai-iltaisin 30.6. alkaen kello 20 TV5:lla. Ohjelma on katsottavissa myös Discoveryn suoratoistopalvelu Dplayssa. Tv-sarjassa kilpailijoita sparraa ruoan, markkinoinnin ja kaupan alan ammattilaisista koostuva tuomaristo. Sarjaa luotsaa kokki ja ruoan monialayrittäjä Jyrki Sukula. Mukana ovat myös Finlaysonin Jukka Kurttila, virolainen sijoittaja Indrek Kasela, tuotekehitysyhtiö Foodwestin tutkimusjohtaja Suvi Luoma ja S-ryhmän vähittäiskaupan ammattilaiset Ilkka Alarotu sekä valikoimajohtajat Antti Oksa ja Katja Tapio.

