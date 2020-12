Pienten vientikauppojen rahoitukseen tarvitaan työkaluja – Finnvera ryhtyy valmistelemaan suorien vientiluottojen myöntämistä

Suomalaisilta viejiltä puuttuvat pienten vientikauppojen rahoituksen työkalut, jotka ulkomaisilla kilpailijoilla on käytössään. Suomalaiset vientiyritykset ovat tällä hetkellä selvästi ulkomaisia kilpailijoitaan heikommassa asemassa, koska pankkien tarjonta pienten vientikauppojen rahoitukseen on riittämätöntä. Tämä käy ilmi Finnveran teettämästä selvityksestä, johon haastateltiin muun muassa 15 kotimaista ja kansainvälistä pankkia sekä 40 vientiyritystä. Finnvera ryhtyy selvityksen pohjalta valmistelemaan suorien vientiluottojen myöntämistä pienten vientikauppojen vauhdittamiseksi.

Pohjoismaiset pankit ovat joko vahvasti supistaneet tarjontaansa tai kokonaan vetäytyneet pienten vientikauppojen ostajarahoituksesta. Vain harvalla vientiyrityksellä on pääsy kansainvälisten pankkien palveluihin. Myös moni kansainvälinen pankki on muuttanut regulaation, kannattavuuspaineiden ja maineriskien takia strategiaansa ja lopettanut vienninrahoituksen.

‒ Tilanteesta kärsivät erityisesti pk-yritykset, mutta ongelma koskee myös suurempia yrityksiä, joilla on tarvetta alle 20 miljoonan euron vientikauppojen ostajarahoitukseen. Tarjonnan puute on myös johtanut vienninrahoitusinstrumenttien ja rahoitusvaihtoehtojen puutteelliseen tuntemukseen. Useat pk-yritykset joutuvat rahoittamaan ostajia omaa tasettaan käyttäen, mikä on kallista ja rajoittaa tai estää yritysten mahdollisuuksia viennin volyymin kasvattamiseen, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Osana viennin rahoitusjärjestelmän kehittämistä toteutettu selvitys tehtiin maalis‒syyskuussa 2020, ja sen toteuttivat selvityshenkilöt Nicholas Anderson ja Pirjo Pakkanen Finnveran toimeksiannosta. Vastaajina oli kotimaisia ja kansainvälisiä pankkeja sekä vientiyrityksiä pk-sektorilta ja suuryrityksistä.

Useiden kilpailijamaiden vientitakuulaitokset ovat jo aloittaneet suoran luotonannon

Monen tutkimukseen haastatellun rahoittajan näkemys oli, että valtiollisten vienninrahoittajien rooli kansainvälisen kaupan rahoituksessa tulee entisestään kasvamaan. Viime vuosina useiden maiden vientitakuulaitokset ovatkin markkinapuutteen takia ryhtyneet vientitakuiden ohella vientikaupan rahoittajiksi.

Suomen valtion vientitakuulaitoksena Finnvera valmistelee suorien vientiluottojen myöntämistä pienten vientikauppojen vauhdittamiseksi, jotta suomalaiset viejät saavat samat mahdollisuudet kaupankäyntiin rahoitusvaihtoehtojen osalta kuin heidän ulkomaisilla kilpailijoillaan on.

Myöntämisen mahdollistaminen edellyttää Finnveran toimintaa ohjaavan lain muuttamista. Lainsäädännön vaatiman ajan myötä suora luotonanto pieniin vientikauppoihin on ajankohtaista arviolta vuoden 2021 toisella puoliskolla.

‒ Kun talous lähtee voimakkaampaan kasvuun ja markkinoita jaetaan uudelleen, on ensiarvoisen tärkeää, että suomalaisilla yrityksillä on käytössään mahdollisimman laaja paletti vienninrahoitusratkaisuja. Samaan aikaan voimme jo rakentaa omia prosessejamme, jotta palvelumme on vientiyritysten saatavilla heti, kun se on lain myötä mahdollista. Siihen saakka yritykset voivat hyödyntää esimerkiksi luottovakuutusta viennin riskien suojaamisessa ja vientikauppojen varmistamisessa. Viennin monipuolistaminen yritysten kannalta turvallisesti on nyt entistäkin tärkeämpää, sanoo Juuso Heinilä.

