Pienvesien kartoitukset jatkuvat Pirkanmaalla nykytilan ja ennallistamistarpeiden selvittämiseksi

Ulkomaisen työvoiman rekrytointia nopeutetaan työvoimapulasta kärsivillä aloilla - Pirkanmaan työlupalinjaus on päivitetty 1.6.2022 14:43:50 EEST | Tiedote

Pirkanmaan ELY-keskus on tarkistanut linjausta, jolla ohjataan EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman rekrytointia. Työvoiman kysyntä on kasvanut Pirkanmaallakin merkittävästi ja monilla aloilla on pulaa työvoimasta. Tästä syystä ulkomaisen työvoiman rekrytointia edistetään eri keinoin, yhtenä niistä työntekijöiden oleskelulupaprosessien helpottaminen ja nopeuttaminen.