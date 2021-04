Pienyrittäjien kehitysyhteisö laajenee paikallisesta valtakunnalliseksi – YritysVihti ry avaa verkostohaun eri alojen asiantuntijoille

Vihtiläisyritykset yhteistyössä ravintoloiden tueksi – yrittäjien ruoka-apu vähävaraisille tuo helpotusta korona-aikaan 7.4.2021 09:04:46 EEST | Tiedote

Korona-ajan haasteet lisäsivät yleistä solidaarisuutta ja yhteistyöhenkeä Vihdissä. Vihtiläinen majoitus- ja virkistyspalveluita tarjoava yrittäjä Annu Huotari (Hawkhill) tunsi erityistä huolta ravintolasulun vaikutuksista paikallisten ravintolayrittäjien toimintaan. Huotari halusi löytää keinon tukea ravintoloitsijoita ja ohjata samalla konkreettista ruoka-apua sitä eniten tarvitseville. Pohdinnasta syntyi idea hyvänmielentempauksesta, jossa paikalliset yritykset ostavat ruoka-annoksia vihtiläisistä ravintoloista ja ne jaetaan vähävaraisille paikkakuntalaisille. Huotari ryhtyi pikaisesti organisoimaan toimintamallia ja sai ruokajakelun yhteistyökumppaniksi ViaDia Länsi-Uusimaa ry:n. Kampanjan vastaanotto on ollut erittäin positiivinen. Mukaan on lähtenyt lukuisia vihtiläisiä yrityksiä ja paikallisia ravintolayrittäjiä on tuettu yhteensä yli 3450 euron summalla, jonka yrittäjät maksavat suoraan ravintoloihin. Tempauksella on saatu hankittua vähävaraisille satoja ilmaisia aterioita.