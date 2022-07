Pihakatujen liikennesäännöt aiheuttaneet hämmennystä

Vaasassa on tehty viime vuosina muutamia pihakatuja, joiden aloitteet ovat tulleet asukkailta alueen turvallisuuden parantamiseksi. Huutoniemen koulun vieressä sijaitsevan Mussorintien saneerausprojekti sai alkunsa kaupungille jätetystä palautteesta, jossa Mussorintielle toivottiin jalkakäytävää parantamaan liikenneturvallisuutta.

Pihakatuja on tehty myös Vaskiluotoon Vaskiluodon metsän läpi kulkevan pyörätien jatkeeksi sekä Vetokannakselle Pallokadulle. Pallokadun saneeraus on vielä rakenteilla, mutta valmistuu vuoden 2023 aikana.

Palautetta katujen sääntöjä koskien

Vaasan kaupungille on tullut palautetta koskien pihakatujen säännöksiä ja turvallisuutta. Pihakatujen rakentamisen jälkeen on ollut epäselvyyksiä siitä, miten pihakaduilla tulee toimia. Palautetta on tullut esimerkiksi Vaskiluodosta ja Mussorintieltä.

Vaskiluodossa on havaittu, että pyöräilijät eivät havainnoi pyörätien muuttumista pihakaduksi, jolloin kadulla saa kulkea myös autoja. Tämä on aiheuttanut epäselvyyksiä kevyen liikenteen ja autoilijoiden välille.

Mussorintien palaute koskee lähinnä autojen liian suuria nopeuksia ja pysäköintiä muualla, kuin sille merkityillä paikoilla.

- Meille tulee palautetta molemmista asioista ja joitain autoja on taidettu jo sakotellakin, kertoo Kuntatekniikan palvelut-yksikön päällikkö Siri Gröndahl.



Pihakatujen säännöt tutuksi

Pihakatu on jalankulkijoille ja ajoneuvoliikenteelle suunnattu katu, joka on osoitettu sille tarkoitetulla liikennemerkillä. Ajoneuvolla pihakadulla ajettaessa on jalankulkijoille annettava esteetön kulku ja ajoneuvon nopeus on suhteutettava jalankulun mukaiseksi, jolloin se ei saa ylittää 20 kilometriä tunnissa. Pihakadun väistämissäännöissä on kerrottu, että ajoneuvolla on aina väistettävä muita tienkäyttäjiä tultaessa tielle pihakadulta.

Pihakadulle pysäköinti on sallittua ainoastaan sille merkityillä paikoilla. Pysäköintiin soveltuvat paikat on merkitty pysäköinnin sallivalla liikennemerkillä. Pihatielle saa pysäköidä polkupyörän, mopon tai liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon muuallekin, jos siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle.