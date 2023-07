Pihla ja Tiivi laajasti esillä asuntomessuilla: Ikkuna- ja ovivalinnoissa korostuvat energiatehokkuus ja kestävyys

Alkuvuodesta 2023 julkaistu trendiraportti kertoo, että suomalaiset arvostavat energiatehokkuutta, vastuullisuutta ja digitaalisuutta, ja unelmoivat muutosta maalle tai kakkosasunnosta maalla. Nämä trendit näkyvät myös ikkuna- ja ovimaailmassa.

Pihla Groupin tuotteet ovat laajasti esillä asuntomessuilla.

Trendiraportissa nousi esiin erityisesti viisi asiaa:

1. Energia on ykkönen

Kodin energiatehokkuus on asialistan kärjessä - erityisesti Suomessa, missä 83 %:lle on tärkeää, että koti kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. Vertailumaiden keskiarvo on 79 %.

”Lukuja selittää osaltaan Suomen ankara ilmasto. Energiansäästöstä on kiinnostuttu myös taloyhtiöissä, ja energiaremontteja tehdään paljon. Rakennuksiin hankitaan ilmalämpöpumppuja ja aurinkopaneeleja ja ikkunoita ja ovia uusitaan”, Minna Keränen kertoo.

Suomalaiset ymmärtävät lämmön sisällä ja kylmän ulkona pitävien ikkunoiden merkityksen energiansäästössä. Tietoisuus erilaisista laseista ja niihin pinnoitteilla saatavista ominaisuuksista on lisääntynyt. Maailmalla kehitetään myös läpinäkyviä aurinkopaneeleja eli ikkunoita, joissa aurinkopaneeli on sisäänrakennettuna.

2. Koti halutaan turvata

Kiinnostus turvateknologiaan ja hälytysjärjestelmiin on kasvanut. Maailman myrskyt ovat myös hyvin konkreettisia myrskyjä. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ja se haastaa arkkitehdit ja suunnittelijat kehittämään uusia ratkaisuja. Koteihin halutaan myös lisää älykkyyttä. Kiinnostus erilaisia turvalaseja, -ovia ja -lukkoja kohtaan on kasvanut. Ikkunoihin ja oviin halutaan myös antureita, jotka kertovat, jos ne ovat jääneet lukitsematta.

3. Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä korostuvat

Vaikka maailma ja talous ovat myllerryksessä, kestävästä kehityksestä ei tingitä. Suomessa näin ajatellaan jopa useammin kuin länsinaapurissamme. Suomalaisista 92 % painottaa kotiin ja asumiseen liittyvissä valinnoissaan kestävää kehitystä. Ruotsissa vastaava määrä on 81 % ja vertailumaissa keskimäärin 75 %.

Myös kiinnostus kierrätystä, kierrätettävyyttä ja käytettyjä tuotteita kohtaan on kasvussa. Vastuullisuuteen kuuluu myös budjetin vastuullisuus.

4. Vastaliike kaupungistumiselle

Vuosisatoja pitkä kaupungistumisen trendi on saanut vastavoiman. Pohjois-Euroopan suurkaupunkien asukkaista jo 29 % haaveilee elämästä maalla nykyistä suuremmassa kodissa.

Suomessa suuntauksesta kertoo ennen kaikkea innostuminen kakkoskodeista. Kesäasuntoja remontoidaan, jotta niissä pystytään asumaan ja tekemään etätöitä jopa ympäri vuoden.

5. Hallintaa tekoälyllä

Yhä useammat kuluttajat, erityisesti nuoret, ovat innostuneita mittaroinnista, datasta ja digitalisaatiosta. Suomalaisista 41 % seuraa tarkasti kotinsa energiankulutusta. Monia kiinnostaa myös, miten kodin tuotteet on tehty ja toimitettu perille. Myös tekoälyn käyttö kodeissa ja sisustuksen suunnittelussa lisääntyy.

”Ikkuna- ja ovivalmistajaltakin vaaditaan entistä enemmän läpinäkyvyyttä. Valmistajien on kerrottava tarkasti esimerkiksi tuotteidensa materiaaleista, hiilijalanjäljestä ja elinkaaresta”, Keränen mainitsee.

Pihla Group on osa Inwido-konsernia, joka on tilannut trendiraportin Pohjoismaista. Uusin raportti kertoo, miten kuluttajat näkevät oman kotinsa epävarmana aikana pandemian, Ukrainan sodan, korkean inflaation ja nopeasti nousevien korkojen keskellä. Raporttia varten haastateltiin lähes 3 400 asunnonomistajaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Englannista.

Aikaisemmissa raporteissa on tarkasteltu kuluttajan suhdetta kotiinsa (2012) sekä sitä, miten kuluttaja näkee suhteensa ammattilaisiin (2014) ja älykotiin (2017).

