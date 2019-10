Pihlajamäen nuorisopuiston korjaustyöt ovat valmistuneet

Pihlajamäen nuorisopuiston Freestyle parkin korjaustyöt ovat valmistuneet ja puisto on nyt ammattilaisten tarkistuksen jälkeen käyttövalmis ja turvallinen. Freestyle park on suosittu helsinkiläisten bmx-pyöräilijöiden, scoottaajien, skeittaajien ja maastopyöräilijöiden harrastuspaikka.

Pihlajamäen nuorisopuiston Freestyle park on ollut käyttökiellossa huonon kunnon vuoksi syyskuusta 2018 alkaen. Freestyle parkin materiaalina on käytetty pääasiassa vaneria, joka on esimerkiksi skoottaajille ja bmx-pyöräilijöille joustava ja toimiva, mutta varsinkin ulkokäytössä materiaali kuluu nopeasti ja vaatii jatkuvaa ylläpitoa.



Skeittipuisto on avattu ensimmäistä kertaa vuonna 1998, joten siitä on jo yli 20 vuotta, kun ensimmäiset harrastajat pääsivät harjoittelemaan alueelle. Alun perin Savelan skeittipuistona tunnettu alue laajennettiin Pihlajamäen nuorisopuistoksi vuonna 2009. Tällä hetkellä puistoa käyttävät helsinkiläiset bmx-pyöräilijät, scoottaajat, skeittaajat ja maastopyöräilijät. Freestyle park on erittäin suosittu ja puisto tunnetaan harrastajien keskuudessa ympäri Suomea.



Kesäisin Pihlajamäen nuorisopuisto tarjoaa kesätyöpaikan useille kesätyöntekijöille ja siellä toimii kahvila Linnunpesä. Puistossa on myös yksi kaupungin laillisista graffitipaikoista.