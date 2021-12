Piikkiön Osuuspankki liittyy mukaan Suupohjan Osuuspankin ja Liedon Osuuspankin sulautumisaikeeseen

”Piikkiön Osuuspankin hallinto on jo pitkään pohtinut eri vaihtoehtoja kehittää toimintaansa ja vastata niihin haasteisiin, joihin toisaalta pankin koko ja nykyisen toiminta-alueen mahdollisuudet antavat aihetta. Piikkiön Osuuspankin tulevaisuuden näkymät liittyvät vahvasti yrityssektoriin ja siksi pankin on loogista liittyä mukaan sulautumisaikeeseen, jolla tuetaan Turun talousalueen kasvua. Toteutuessaan uusi pankki vahvistaa POP Pankin asemia tällä seudulla ja voimme osaltamme tarjota niin asiakkaillemme kuin henkilöstöllemme entistä monipuolisemmat palvelut ja kehittymisnäkymät”, toteaa Piikkiön Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Jäntti.

Piikkiön Osuuspankin liittyminen nähdään tärkeänä vahvistuksena uuden pankin kannalta

Suupohjan Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Kalliomäki ja Liedon Osuuspankin toimitusjohtaja Juha Niemelä ovat ilahtuneet Piikkiön Osuuspankin ilmoituksesta liittyä mukaan suunniteltuun yhteensulautumishankkeeseen.

”Liedon Osuuspankin julkaisema sulautumisaie on otettu hyvin vastaan, kilpailukykyisen ja palkitun hyvän asiakaspalvelun jatkuminen sekä rahoituksen takaaminen ovat korostuneet tätä koskevissa keskusteluissa. Piikkiön Osuuspankin liittyminen merkitsee asiakkaidemme näkökulmasta sitä, että sulautumisesta syntyvällä uudella pankilla on erityisen vahva Turun seudun markkinatuntemus. Asiointi alueen potentiaalin ja kilpailutilanteen tuntevan pankin kanssa on kokemuksesta vaivatonta ja joustavaa. Lisäksi sulautumisen tavoitteena olevan uuden pankin kohtuullinen kokoluokka mahdollistaa monentyyppisten hankkeiden rahoittamisen”, toteaa Liedon Osuuspankin toimitusjohtaja Juha Niemelä.

”Neuvottelut Piikkiön Osuuspankin kanssa ovat edenneet nopeasti, sillä kuten pankki itse totesi, he ovat miettineet vaihtoehtoja ja olleet valmistautuneita reagoimaan otolliseen mahdollisuuteen. Jaamme kaikki näkemyksen uuden pankin mahdollisuuksista niin yritys- kuin henkilöasiakkuuksien tukemisen osalta. Asiakkaiden päivittäisasiointi ei käytännössä juuri muuttuisi, mutta hyödynnettävissä olevat mahdollisuudet kasvavat, kun voimme yhdistää henkilöstömme osaamisen, markkinatuntemuksen sekä rahoitusresurssimme”, sanoo Suupohjan Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Kalliomäki.

Yhdistymistä suunnittelevien pankkien esittely

Piikkiön, Liedon ja Suupohjan Osuuspankkien edustama POP Pankki -ryhmä on suomalainen finanssiryhmä, joka tarjoaa vähittäispankkipalveluja henkilöasiakkaille, pienille ja keskisuurille yrityksille sekä vahinkovakuutuspalveluja henkilöasiakkaille

Sekä Piikkiön Osuuspankki että Liedon Osuuspankki ovat pitkäaikaisia toimijoita Turun seudun talousalueella. Piikkiön Osuuspankki työllistää 11 henkilöä. Pankki on taseeltaan 151 M€ ja sen kaksi konttoria Piikkiössä ja Kaarinan keskustassa. Liedon Osuuspankki työllistää 13 henkilöä. Sen tase on 140 M€. Liedon Osuuspankilla on kaksi konttoria Liedossa ja Turussa.

Suupohjan Osuuspankissa työskentelee 115 henkilöä. Taseeltaan 1 Mrd € olevalla Suupohjan Osuuspankilla on yhteensä kymmenen konttoria ja palvelupistettä Helsingistä Rovaniemelle sekä valtakunnallisesti palveleva digikonttori. Lisäksi pankki on avaamassa 11. konttorinsa Poriin vuoden 2022 alussa.

Kaikki kolme pankkia kuuluu POP Pankki -ryhmään ja myös suunnitellussa sulautumisessa syntyvä uusi pankki jatkaisi POP Pankki -ryhmän jäsenpankkina.