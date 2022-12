Piipsannevan tuulivoimahankkeen YVA-menettely täydentyy uuden sähkönsiirtoreitin arvioinnilla

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 21.12.2022 - 20.2.2023:



Haapaveden kaupungintalo, Tähtelänkuja 1

Haapaveden kirjasto, Urheilutie 64 B

Siikalatvan kunnantalo, Pulkkilantie 4, Pulkkila

Piippolan kirjasto, Keskustie 11, Piippola

Kärsämäen kunnantalo ja kirjasto, Haapajärventie 1

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu



YVA-selostus on nähtävillä myös osoitteessa ymparisto.fi/piipsannevantuulivoimayva.

Yleisötilaisuus 17.1.2023 Haapavedellä

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 17.1.2023 Kanteleen Voiman voimalaitoksen ruokalassa, (Turvetie 112, Haapavesi) klo 17.00. Kahvitarjoilu klo 16.30. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavan (Piipsan tuulivoima Oy/Puhuri Oy) ja YVA-konsultin (FCG Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan. Tilaisuuteen on etäosallistumismahdollisuus. Etäosallistumislinkki tulee edellä mainitulle verkkosivulle ennen tilaisuutta.

Kannanotot 20.2.2023 mennessä

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa 20.2.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä kahden kuukauden kuluessa nähtävilläolo ajan päättymisestä. Päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville osoitteeseen ymparisto.fi/piipsannevantuulivoimayva.

Nyt nähtävillä olevassa YVA-selostuksessa täydennetään aiempaa selostusta muuttuneen sähkönsiirron osalta

Hankealueilla tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon hankealueen länsipuolelle sijoittuvan Fingrid Oyj:n 400 kV Metsälinja -voimajohdon kautta. Metsälinjan varteen rakennetaan uusi sähköasema, Pihtineva.



Tuulikaarron alueelle rakennetaan kaksi muuntoasemaa, joilta sähkö siirretään 400 kilovoltin voimajohdoilla Piipsannevan sähköasemalle ja sieltä edelleen hankkeiden yhteisellä 400 kV voimajohdolla edellä mainitulle sähköasemalle. Voimajohtoreittien pituus Tuulikaarron hankealueelta Piipsannevan sähköasemalle on noin 10,7 kilometriä ja Piipsannevan ja Tuulikaarron yhteisen voimajohdon pituus on noin 13,8 kilometriä. Voimajohtoaukean leveys on noin 42 metriä. Puhurin uuden voimajohdon rakentamisen arvioidaan sijoittuvan vuosille 2023–2024.



Tarkasteltavana on yksi toteutusvaihtoehto ja niin kutsuttu nollavaihtoehto (VE0). Toteutusvaihtoehtoina tarkastellaan 400 kV:n voimajohtoreittiä Tuulikaarron tuulivoimapuiston alueelta Piipsannevan tuulivoimapuistoon ja sieltä valtakunnanverkkoon Fingridin 400 kV voimajohdon varteen rakennettavan sähköaseman kautta. Tuulikaarron ja Piipsannevan tuulivoimapuistojen alueille rakennetaan kaksi muuntoasemaa kummallekin. Nollavaihtoehdossa (VE0) voimajohtoa ei rakenneta.



Piipsannevan tuulivoimapuiston YVA-selostuksessa, josta yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmänsä 4.11.2020, arvioitiin 3 x 110 kV voimajohdon vaikutuksia. Voimajohto 3 x 110 kV olisi sijoittunut Kytökylän osayleiskaavan alueella lähelle asutusta ja kaavassa osoitettujen uusien rakennuspaikkojen yli. Nyt arvioitavana oleva 400 kV voimajohtoreitti sijoittuu Kytökylän kaava-alueen ulkopuolelle. Sähkönsiirtoreitin muuttumisen vuoksi arviointia täydennetty ja täydennystä koskeva YVA-selostus laitettu nähtäville.