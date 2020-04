Piirainen: Hallitus panee nyt kaikki paukut koronaepidemian nujertamiseen

SDP:n kainuulainen kansanedustaja Raimo Piirainen on hyvillään, että pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen panostukset on nyt osoitettu koronaepidemian ja sen kerrannaisvaikutusten nujertamiseksi; niin toisessa lisätalousarviossa kuin myös julkisen talouden suunnitelmassa.

- On oikein, että poikkeusoloissa vakiomuotoinen vakausohjelma, jossa asetetaan julkisen talouden monivuotiset tavoitteet ja tehdään valtioneuvoston arvio keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamisesta, on tarkoituksenmukaista tehdä vasta talouden tilannekuvan tarkentuessa. Nyt on aika etulinjan toimien, sairastuneiden hoitaminen, tartuntojen välttäminen ja kaikkien mukana pitäminen. Suojavarusteisiin, laitteisiin ja lääkkeisiin lisätään 600 miljoona euroa, sanoo valtiovarainvaliokunnan jäsen Piirainen.

- Koronakriisi vaikuttaa kuntien talouteen. Terveydenhuollon menojen kasvun sekä vero- ja maksutulojen vähenemisen kautta. Valtio osallistuu kunnille koronasta aiheutuvien menojen korvaamiseen. Kuntien tukemisen tarkoitus on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden haasteita.

- Arviot epidemian vaikutuksista tarkentuvat vuoden kuluessa. Tämän vuoksi kuntien tukia ja tukemiseen liittyvää päätöksentekoa on vaiheistettu. On tärkeää seurata tiiviisti, miten poikkeustilanne etenee, jotta voidaan päättää täydentävistä toimista. Erityisen tärkeää on toukokuun kolmannen lisätalousarvion elvyttävät toimet, joilla voidaan jo katsoa tulevaan ja siihen, miten Suomi saadaan ylös kriisistä, linjaa Piirainen.

Kunnat ovat erilaisia ja kriisin vaikutukset eri kuntiin ovat erilaisia. Myös erot kuntien taloustilanteissa ovat mittavia. Siksi kunnille kohdennettava tukikokonaisuus koostuu eri toimenpiteistä.

- On hyvä, että ensiksi hallitus on päättänyt kompensoida veronmaksunlykkäyksistä kunnille vuonna 2020 arvioidut tilapäiset veromenetykset lisätalousarvioesityksessä. Toisessa vaiheessa valtio korvaa suoraan sairaanhoitopiireille koronakriisin aiheuttamat lisäkustannukset muun muassa tehohoidosta valtionavustuksella, yhteisöveron jako-osuutta korotetaan määräaikaisesti, peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan määräajaksi ja harkinnanvaraista valtionosuutta korotetaan kuluvalle vuodelle vähintään miljardilla eurolla, listaa Piirainen.