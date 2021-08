Piirainen huolissaan VT 5:n pullonkaulasta

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin puhe kesäkokouksessa 18.8.2021 18.8.2021 10:10:18 EEST | Tiedote

Arvoisat kollegat, hyvä eduskuntaryhmä, Toivottavasti hellekesä on ollut kaikille antoisa ja virkistävä. Varmasti lepo ja läheisten kanssa vietetty aika tuli monelle tarpeeseen. Säiden puolesta on otettu pieni askel kohti syksyä, joten nyt on aika kääntää katseet kohti tulevia ponnisteluja. Nyt jos koskaan tarvitaan paljon työtä, ja erityisesti yhteistyötä. Aurinkoisen kesän jälkeen en haluaisi profiloitua pahanilmanlintuna, mutta valitettavasti koronatilanne on edelleen vakava. Monista positiivisista signaaleista huolimatta myös epävarmuutta on ilmassa tämän ovelan viruksen deltamuunnoksen vuoksi. Siksi tulevat viikot ja kuukaudet ovat tarkka paikka. Uskottavat tulevaisuuden ennustajat ovat nyt harvassa, mutta sen tiedämme, että edessämme on uusi normaali. Aika, jossa välimatkat ovat entistä lyhyemmät sähköisen viestinnän avulla ja toisaalta aika, jossa ihmisten kohtaamisen merkitys kasvaa. Osaamme kenties arvostaa enemmän niitä asioita, joista olemme koronan vuoksi joutuneet luopumaa