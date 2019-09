Piirainen, Kymäläinen ja Eskelinen liikenteen parlamentaariseen ohjausryhmään

Eloranta: Stalinin vainojen suomalaisuhrit tulisi selvittää 5.9.2019 10:32:31 EEST | Tiedote

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Elorannan (sd.) mielestä suomalaisten kohtalot maailmansotien välisessä Neuvostoliitossa, mm. Stalinin vainojen suomalaisuhrien kohtalot tulisi viipymättä selvittää. Uhrien lähiomaisia elää vailla tietoa, mitä sukulaisille tapahtui ja milloin. Asian nosti vastikään uudelleen esille Helsingin Sanomien toimittaja Unto Hämäläinen (HS 31.8.). Suomessa on pitkät perinteet tieteellisistä tutkimuksista, joissa on selvitetty esimerkiksi sisällissodan ja toisen maailmansodan uhreja. Luonteva jatko tälle olisi selvittää tämä lähihistorian tragedia.