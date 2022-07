Piirainen (sd) parlamentaarisen maatalouden arviointiryhmän puheenjohtajaksi

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: SDP:n johtama hallitus on päättäväisesti toteuttanut hallitusohjelmaa 4.7.2022 14:53:08 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen toteaa, että Sanna Marinin johtama hallitus on päättäväisesti toteuttanut hallitusohjelmaan kirjattuja linjauksia vaikeina aikoina. Suurimman osan vaalikaudesta hallitus on joutunut työskentelemään hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa vaikeiden asioiden äärellä. Haasteiden edessä hallitus on määrätietoisesti vaalikauden alusta asti saattanut hallitusohjelmakirjauksia toteen. Väätäinen on tyytyväinen, että aikana, jolloin Suomi on joutunut kohtaamaan globaalin pandemian, sodan Euroopassa ja muita vaikeita haasteita, on maatamme johtanut sosialidemokraattien vetämä hallitus.