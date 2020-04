Piirainen vappupuheessaan: Jos sopiminen ei onnistu – on työmarkkinoiden toiminta turvattava poikkeusoloissa lainsäädännöllä

SDP:n kansanedustaja Raimo Piirainen puhui jo vapunaattona virtuaalisen vappupuheensa, tällä kertaa ilman palelua hyisessä ja kylmässä kevätsäässä.

Hyvät virtuaalivapun viettäjät!

Aika on kova ja yllätti koko maailman. Luonto näyttää voimaansa jälleen ja kouluttaa kovalla kädellä uusia sukupolvia kunnioittamaan sitä.

Kovia on koettu ennenkin.

Tasan sata vuotta sitten jylläsi Suomen Lapissa espanjan taudin jälkiaalto. Inarin kunnassa jäi orvoiksi 120 lasta ja kymmenesosa asukkaista kuoli. Yhteensä epidemian arvioitiin tappaneen yli 30 000 suomalaista.

Tasan 80 vuotta sitten, oli Talvisodan suurpommitusten jäljiltä Kajaanin keskustassa pystyssä vain kaksi rakennusta: kirkko ja Raatihuone. Siviiliuhreja pommitukset vaativat hämmästyttävän vähän.

Hyvät ystävät ja toverit!

Nyt elämme jälleen kansakunnan koettelun aikaa.

Valmiutemme ottaa vastaan koronaepidemia ovat tähän asti kestäneet. Siitä on syytä kiittää pääministeri Sanna Marinin päämäärätietoista hallitusta. Näyttää siltä, että massiivisilta tappiolta on onnistuttu välttymään ensi aallossa. Tosin inhimillinen kärsimys, kuolema, sairauden rajuus ja pitkä toipuminen ovat kohdanneet monia henkilöitä ja heidän lähiomaisiaan.

Jo nyt on selvää, ettei valmiuslakimme ole ollut riittävästi viritetty nopeasti leviävän ja ärhäkkäästi tarttuvan epidemian varalle. Se vaati tarkkaa kampaamista, jotta tulevaisuudessa valmiutemme on ketterämpi.

Hyvä koronan riivaaman vapun viettäjät!

Koska vappu on työväen, työn ja opiskelijoiden keväinen juhla – on syytä muistaa ja kiittää niitä sairaanhoidon ammattilaisia, jotka tälläkin hetkellä taistelevat pirullista koronavirusta vastaan.

Poikkeusoloissa ei myöskään voi olla liikaa korostamatta yhdessä sopimisen kulttuuria Suomen työmarkkinoilla. Työmarkkinakeskusjärjestöjen rooli on ollut vastuullinen, kun isänmaan etu sitä on vaatinut. Kun työnantajajärjestö EK on sääntömuutoksensa jälkeen ollut estynyt solmimaan tulopoliittisia kokonaisratkaisuja – niin koronan jälkeen on syytä varmistaa lainsäädännöllä, että tarpeeksi suuret hartiat riittävät neuvottelupöytään myös silloin kun hätä ja tarve ovat suuria. Siksi on tärkeää vaalia Tammikuun kihlauksen perintöä.

Työmarkkinoiden toiminta ja neuvottelujärjestys eivät voi poikkeusoloissa perustua vapaaehtoisuuteen vaan niihin on säädettävä sitova ja velvoittava lainsäädäntö.

Hyvät ammattiyhdistysaktiivit!

Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluihin, joissa keskiössä ovat hoitajien palkat, toivotan voimia ja sitkeyttä sekä luovuttaa. Sopimus vaatii aina kaksi osapuolta, joskus ehkä kolmannenkin. Koronaepidemia näyttää ja osoittaa karulla tavalla sairaanhoitomme selkärangan. Se on syytä pitää visusti mielessä.

Koronaepidemian aiheuttamat lomautukset ovat saanet monet miettimään vapaaehtoista työttömyysvakuutusjärjestelmäämme – lyhyesti sanottuna työttömyyskassan ja samalla ammattiliiton jäsenyyttä. On outo muotivirtaus, etteivät ihmiset halua valmistautua odottamattomaan. Siinä suhteessa koronaa voi pitää kuitenkin liian rajulla kädellä opettamisena – mutta ehkä se kuitenkin muuttaa yhteiskunnan rakennuspalikoiden arvojärjestystä ja nostaa jo unohtuneiden arvojen, kuten yhteisvastuun ja solidaarisuuden merkitystä.

Pidetään kaikki mukana!

Hyvää vappua!