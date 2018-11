Piirakan paistumista odotellessa Casino-arvasta paljastui 250 000 euron voitto

Pirkanmaalainen pariskunta pääsi Veikkauksen voittajakabinetti Siniseen syyskahville, kun rouva oli raaputtanut piirakan paistumista odotellessa Casino-arvasta päävoiton eli 250 000 euroa.

Alkuun voittajaan iski tyypillinen epäusko, mutta voitto varmistui soitolla Veikkauksen asiakaspalveluun, joka pystyi vahvistamaan voiton.

– Ehkäpä osakkeita, pohti voittoarvan raaputtanut rouva voiton sijoituskohteita, mutta mitään isoja ja hupsuja hankintoja ei ollut mielessä.

Voittajapariskunnalla on rahapeleissä tarkkarajainen ja sopuisa työnjako. Rouva on pelannut jo vuosikymmeniä, mies ei pelaa lainkaan.

- Muistin kauppareissulla ostamani arvan, kun odottelin uunissa olevan piirakan kypsymistä. Tarkoitus oli lähteä sen jälkeen lenkille, kertoo voittoarvan raaputtanut rouva.

Vaikka hän on tehnyt numeroiden kanssa töitä koko ikänsä, piti Casinon käsien lukuja alkaa tarkistaa laskemalla yhteenlaskuja. Pelissä on jakajan käsi, jonka summan ylittämällä omalla kädellään saa vieressä olevan raaputuspinnan alta paljastuvan voiton. Yhteen lasketaan kahden kortin arvojen summia tyyliin kolmonen + kunkku = 16, tai kuutonen + jätkä = 17.

- Laskin niitä yhteen vielä laskimella, koska en ollut uskoa voittaneeni, kertoo rouva nauraen.

Ylimääräinen jännitysmomentti tuli voittokäden vieressä olevan voiton suuruuden kertovan ruudun raaputtamisesta auki.

- Niitä nollia tuli lisää ja lisää, kun jatkoin raaputtamista!

Casino-arvassa on kolme peliä. Yhdessä kilpaillaan omilla käsillä jakajan kättä vastaan ventissä. Voitto tuli juuri siinä eli niin sanotussa pääpelissä. Kahdessa muussa yritetään saada kahta samaa symbolia tai kolmea samaa rahasummaa.

Voittokahveilla pohdittiin voittamisen todennäköisyyksiä. Viiden euron Casinon arpaerässä on kolme miljoonaa arpaa, joista kolmessa on neljännesmiljoonan päävoitto. Päävoiton voittomahdollisuus on siis 1:1 000 000:aan, mutta pienempiä voittoja on toki enemmän eli yli 750 000 kappaletta. Näin ollen keskimäärin joka neljäs arpa voittaa.

Voittaminen arvontapeleissä ja arvoissa perustuu yksinomaan sattumaan. Voittamisen todennäköisyyksistä ja vastuullisesta pelaamisesta lisää Veikkauksen sivuilla.

