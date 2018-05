Piispanen ja Engberg palkittiin kansainvälisen urheilumenestyksen johdosta

Helsingin kaupunginmuseo sai kunniamaininnan Vuoden eurooppalainen museo -kilpailussa 14.5.2018 09:36 | Tiedote

Helsingin kaupunginmuseo sai kunniamaininnan (Special Commendation) kansainvälisessä European Museum of the Year -kilpailussa. Tuomariston perusteluissa mainitaan, että kaupunginmuseo on lämmin, helposti lähestyttävä museo, jossa yhteistoiminta kaupunkilaisten kanssa on otettu tärkeäksi periaatteeksi. Tuomariston mukaan kaupunginmuseo on innovatiivinen oppimisympäristö, joka käy jatkuvaa vuoropuhelua nostalgian ja vaikeiden aiheiden välillä sekä osoittaa että museokävijällä voi olla monta roolia, ja että yhteiset kokemukset – kuten rakkaus kaupunkiin – voivat yhdistää erilaisia ihmisiä.