Pikakommentti asuntojen hinnoista: Harmaalta näyttää – epävarmuus koroista jäytää yhä asuntomarkkinoita

Tilastokeskuksen torstaina julkaisemien ennakkotietojen mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat heinäkuussa koko maassa 8,6 % edellisestä vuodesta ja 1,7 % edelliskuukauteen verrattuna. Holapan mukaan laskun jyrkkyys on piirun verran yllättävää, vaikka heinäkuu on perinteisesti huono kuukausi asuntomarkkinoilla.

Huomattavaa on sekin, että asuntojen hintojen lasku on laaja-alaista lähes koko maassa. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nimittäin osoittivat jo toipumisen merkkejä alkuvuodesta, mutta heinäkuu toi käänteen alaspäin. Pk-seudulla hintakehitys on ollut heikompaa koko vuoden, missä yhtenä ajurina on ollut etenkin sijoittajakysynnän hiipuminen.

Myös kotitalouksien asunnonostoaikomukset ovat pudonneet selvästi.

”Kun asuntokauppa vähenee, se johtaa siihen, että asunnonvaihtoketjut eivät pääse toteutumaan, mikä hiljentää kauppaa entisestään. Tilanne jatkuu mahdollisesti niin kauan, kunnes ihmisille syntyy käsitys siitä, mihin korkotaso asettuu”, Holappa sanoo.

Lisätietoja:

Veera Holappa, veera.holappa@ptt.fi, 040 631 7217