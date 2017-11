Pikatestillä varmuutta urheilijoiden päävammojen diagnosointiin

Tällä viikolla vietetään aivovammaviikkoa. Turussa kehitettävällä aivovammatestillä voidaan tulevaisuudessa helpottaa aivovamman havaitsemista heti tapaturman jälkeen, ja siten saada varmuutta diagnoosiin. Tämä innovaatio on herättänyt todella paljon kiinnostusta etenkin urheilupiireissä.

Medicortex Finland Oy:n (www.medicortex.fi) viime keväänä valmistuneessa kliinisessä tutkimuksessa osoitettiin, että tapaturmainen aivovamma on mahdollista havaita uusien biomerkkiaineiden avulla. Tutkittujen biomerkkiaineiden taso oli merkitsevästi koholla tapaturmaisen aivovamman saaneilla potilailla verrattuna terveisiin verrokkeihin. Näiden tulosten ja yrityksen aikaisempien tutkimusten pohjalta kehitetään pikatestiä, jolla päähänsä iskun saaneen potilaan virtsasta tai syljestä voidaan todeta, tuliko iskussa myös aivotärähdys tai aivovamma.

Laajempi kliininen tutkimus on alkamassa vielä tämän vuoden puolella. Potilaita ja verrokkeja tutkimukseen tullaan hankkimaan Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) ja Satakunnan keskussairaalassa Porissa. Eettinen toimikunta on hyväksynyt tutkimussuunnitelman, ja käytännön järjestelyt tutkimuksen aloittamiseksi ovat parhaillaan käynnissä.



Medicortexin lääketieteellinen johtaja, dosentti Mårten Kvist toteaa: ”Ensimmäinen tutkimus käsitti noin 20 koehenkilöä. Nyt puhutaan ensivaiheessa noin 60 koehenkilöstä, mitä tullaan täydentämään jopa 100 potilaalla vielä jatkovaiheessa. Tulevalla tutkimuksella varmistetaan uusien biomerkkiaineiden toimivuus ja käyttökelpoisuus kliinisessä diagnostiikassa.”



Medicortexille on tullut hyviä uutisia myös yrityksen lääkekehityshankkeen puolella, kun yrityksen kehittämälle monitehoiselle lääkemolekyylille on hiljattain myönnetty patentti. Patentoitu kemiallinen yhdiste on tarkoitus kehittää lääkkeeksi, jolla voidaan hidastaa tai pysäyttää aivovamman laajeneminen.



Medicortexin perustaja ja toimitusjohtaja, neurobiologian tohtori Adrian Harel on innoissaan. ”Patentin hyväksyminen luo uskoa tekemisiimme ja antaa meille vahvaa pohjaa ponnistaa eteenpäin”, Harel toteaa.



Medicortex huippu-urheilijoiden mukana #pääasia-kampanjassa



Aivovammaviikon innoittamana Medicortex kampanjoi koko marraskuun ajan aivovammatietoisuuden lisäämisen puolesta. Medicortex oli mukana viime viikon tiistaina (7.11.) Turussa järjestetyssä #pääasia-paneelikeskustelussa, jossa tarve objektiiviselle testauskeinolle tuli selvästi esille.



Kuten ex-jääkiekkoilija Tommi Kovanen asiaa kommentoi: ”Se mitä itse on oppinut aivovammasta on se, että kun sä saat sen tällin, niin sulta lähtee se oma tietoisuus omasta tilasta pois.” Kaikki paneelin keskustelijat korostivat lääkäreiden ja valmentajien roolia testauksessa ja päätöksenteossa.



”Ei ole enää tilaa sille välinpitämättömyydelle”, Kovanen kommentoi.



Sijoittajilla mahdollisuus päästä osaksi uuden pikatestin kehittämistä



Yhtenä osana aivovammatietoisuuskampanjaa Medicortex on avannut osakeannin, jolloin sijoittajilla on mahdollisuus päästä seuraamaan omistajan roolissa aivovammatestin kehitystyötä. Tulevaisuudessa sijoittamisesta ja tietoisuuden heräämisen avaamista valtavista markkinoista voi päästä hyötymään merkittävästi myös rahallisesti.



Yritys on laskenut liikkeelle 100 000 uutta osaketta, joita voi merkitä alkaen 1000 osaketta hintaan 4400 euroa ja siten tukea testin kehitystyötä. Osakeanti on avoin kaikille, lisätietoa löytyy yrityksen verkkosivuilta osoitteesta www.medicortex.fi/investors