Pikku-Aurora joulukuussa

Joulunvalmisteluja 100 vuotta sitten, Espoon Lucian vierailu ja jouluboogie-lauantai!

Kohta on joulu! Paljon vilkkuvia jouluvaloja, kinkkua sähköuunista, konsolipelejä joulupukkia odotellessa, autolla isovanhempien luo ja iltapalaksi ehkä sushia. Vaan millainen mahtoi olla joulu 100 vuotta sitten? Tule draamalliseen työpajaan kokeilemaan tonttujen kanssa, miten joulua valmisteltiin 100 vuotta sitten!



ma 11.12. / ke 13.12./ to 14.12./ pe 15.12./ ma 18.12. ja ke 20.12. klo 9-11.15 (pajat klo 9 ja 10.30). Kesto 45 min. Ikäsuositus 5-7v. Maksuton. Ennakkovaraus (pikku-aurora@espoo.fi).



Jouluboogie-UNELMAlauantai

Joulukuussa ehtii vielä vuoden viimeisiin lauantapaljoihin. Espoon kuvataidekoulun Kuva ja liike -nonstop -pajassa la 9.12. klo 10-14 ikuistetaan kämmenet ja liikutaan yhdessä. Liikepajat klo 10, 11, 12, 13. Vapaa pääsy.

UNELMAlauantaissa 16.12. on luvassa jouluboogieta klo 10-14. Ohjelmassa Joulutontun kadonnut sydän -esitys klo 10 ja 12. Seikkailua pihamaalla Pssst! -tonttupolulla klo 11, 12 ja 13. Sanataidepajassa paketoidaan loruja lahjaksi ja tuunauspajassa väännetään jouluisasti rautalankaa! Robottien OPEN DAY:ssä on aina sähköinen meininki.

Pajoihin ja polulle on vapaa pääsy. Liput esitykseen 4 €/hlö ennakkovaraus (pikku-aurora@espoo.fi) . Unelmakahvila on avoinna Tilanhoitajantalossa klo 10-14. Käteismaksu.

Yhteistä ideointia ja Espoon Lucian vierailu

AuroranAamussa ma 11.12. klo 8.30-11.30 tuunataan omat aamupuurot ja istahdetaan juttusille. Toiveita ja ajatuksia otetaan vastaan. Joulukuussa on luvassa myös AuroranIlta to 14.12. klo 18.00. Tule tutustumaan, juttelemaan ja juomaan glögiä Tilanhoitajantaloon. Ei ennakkoilmoittautumista.



Espoon Lucia vierailee ke 13.12. klo 10-10.20. Tapahtuma on kaksikielinen (suomi, ruotsi). Tarjolla lämmintä mehua ja joulupipareita! Vapaa pääsy.



Aikuisten lepolounge pe 15.12. klo 18. Herätellään luovuutta lempeiden sanataideharjoitusten avulla. Ohjaa Annamari Typpö. Joulun tarjous liput 8 € ovelta. Aikuisten hengähdyshetket jatkuvat kevätkaudella 2018!