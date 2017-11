Pikku-Aurorassa tanssitaan!

Pimeän vuodenajan ei tarvitse olla tylsää ainakaan Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurorassa: marraskuussa on luvassa discoa ja jenkkaa koko perheelle!

Discokuume valtaa Pikku-Auroran la 18.11.

Koko jengin Valodiscossa jorataan DJ Romin ja VJ Davidin tahtiin klo 10.30-12.30. Unelmapajoina klo 10-14: loistelias valopaja, säpäkkä Robottien OPEN DAY ja pysäyttävä StopTrick-elokuvapaja.

Vapaa pääsy.



Heti discon perään on luvassa J-Perän jenkat klo 14-16. J-perän Jenkat on asukkaiden ideoima, suunnittelema ja toteuttama tanssitapahtuma vanhaan malliin. Ohjelmassa jenkan askelten kertausta ja leppoisaa tanssitunnelmaa. Näitä tansseja ei oteta vakavasti, vaan pidetään hauskaa! Kaikki ovat tervetulleita ikään katsomatta. Ennakkotaitoja ei tarvita. Vapaa pääsy. Jenkka (ja disco) -kahvit voi hörpätä Unelmakahvilassa, joka on avoinna 10-16. Kahvilassa käteismaksu.



Isänpäivän- ja muita mukavia kortteja pääsee askartelemaan kasvinpainantaa-korttipajassa la 11.11., ja sanataidepajassa luodaan mielikuvituksellisia eläinsatuja la 25.11. klo 10-14. Sanataidepajan ohjaajana on sanataideleikkikoulu Eilabertta/ Annamari Typpö.



Galleriassa on Eero Tiittulan Leijonan raitoja, koivun neulasia -näyttely 2.12. asti.

Tanssia ja liikettä aikuisille pe 24.11. klo 18-20

Syyskaudella kuukausittain Pikku-Auroran perjantai-illat ovat aikuisten omia. Seuraavaksi Kehon ja mielen hengähdyshetkiä -ohjelmassa on tanssia ja liikettä, ohjaajana tanssi-liiketerapeutti Johanna Ryynänen. Työpaja on tarkoitettu aikuisille, kaikille jotka kaipaavat levähdyshetkeä arkeensa ja ovat kiinnostuneita keho-mieliyhteydestä. Tule sellaisena kuin olet, et tarvitse aikaisempaa kokemusta. Ota mukaan sellaiset vaatteet missä on mukava olla ja liikkua. Hinta 12 €, ennakkoilmoittautuminen (pikku-aurora@espoo.fi). Kehon ja mielen hengähdyshetki on Kaikukortti -tapahtuma.



Onko tarvetta lastenhoitoon?

MLL Laaksolahti paikallisyhdistys hoitaa 1–6-vuotiaat lapset lepoloungen ajan. Ennakkoilmoittautumiset: laaksolahti.mll@gmail.com.

Aamupuuroa ja jutustelua viikon alkuun

AuroranAamu-puurolla istahdetaan juttusille ma 27.11. klo 8.30-11.30. Vapaa pääsy. Katso myös muu arkiaamujen monipuolinen ohjelma marraskuussa flyeristä.



Seuraa Pikku-Auroran verkkosivuja ja Facebookia niin pysyt kärryillä kaikista tapahtumista!