Pikku avokadon tarina on kolumbialaisen kirjailija-kuvittajakaksikon yhteistyön tulos

Sergio Augusto Sánchezin ja Manuel García Platan lastenkirja Pikku avokadon tarina on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Pieni Laura-tyttö pitää avokadoista ja haluaa oppia kasvattamaan niitä. Isä auttaa – äitiä hänellä ei ole. Laura oppii, miten siemenestä kasvaa puu. Luonnon ihmeen todistaminen tuntuu suurelta seikkailulta, kunnes puu sairastuu ja käy lähellä kuolemaa.

Sergio Augusto Sánchezin kirjoittama ja Manuel García Platan kuvittama lastenkirja kertoo koskettavasti, miltä lapsesta tuntuu, kun hän on menettämäisillään jotain rakasta ja ainutkertaista. Samalla se kertoo toivosta ja riemusta, joka on ylimmillään silloin, kun on tietoinen elämän rajallisuudesta.

Sergio Sánchezilta on aiemmin suomennettu romaani Sade piiskaa asfalttia (2021). Hän on viettänyt lukiovaihto-oppilasvuotensa Jyväskylässä ja pitää Suomea siksi lähes toisena kotimaanaan.

SÁNCHEZ, SERGIO AUGUSTO & GARCÍA PLATA, MANUEL : Pikku avokadon tarina

24 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523810624

Ilmestymisaika: Maaliskuu 2022

