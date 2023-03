Pikkudino Misinuu – tarina, joka puhuttelee yli kulttuurirajojen

Nooshin Shabanin lastenkirja Pikkudino Misinuu on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Pikkudino Misinuu on kirja dinosauruksesta, joka kuoriutuu munasta metsän keskellä. Misinuu tutustuu metsän eläimiin, yrittää ymmärtää itseään ja etsii äitiään. Samalla kirja on matka lapsen maailmaan, aikaan jolloin kaikki on uutta ja ihmeellistä.

Persialainen lastenkirjailija ja psykologi Nooshin Shabani on kirjoittanut yleismaailmallisen, ihmisiä yli kulttuurien rajojen puhuttelevan tarinan. Sen on suomentanut suoraan alkukielestä Joonas Maristo ja kuvittanut Anna Helminen.

Nooshin Shabani (s.1964) on Koillis-Iranin Bojnurdissa syntynyt lastenkirjailija ja psykologi. Hän on julkaissut yli kymmenen lastenkirjaa äidinkielellään persiaksi. Hänen nyt suomennettu palkittu kirjansa Misinu julkaistiin alun perin vuonna 2014.

Joonas Maristo (s.1983) on kustannustoimittaja, tutkija ja suomentaja. Hän tuntee persialaista kulttuuria monipuolisesti ja on kommentoinut Iranin tapahtumia usein mediassa. Hän hallitsee persian lisäksi myös arabian.

Anna Helminen on tamperelainen kuvataiteilija ja kuvittaja. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi vuonna 2018 pääaineenaan maalaus. Hän myös kuvittaa lastenkirjoja, piirtää sarjakuvia ja tekee pienikokoisia veistoksia.

SHABANI, NOOSHIN: Pikkudino Misinuu

80 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN: L9789523811553

Ilmestymisaika: Maaliskuu 2023

Ikäsuositus: 6–11-vuotiaat





Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää osoitteeseen tilaukset@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.