Pikkuhuuhkajat nimetty syyskuun maaotteluun ja EM-karsinta-avaukseen

Alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2002 ja myöhemmin syntyneet) aloittaa EM-karsintaurakkansa tiistaina 12. syyskuuta kello 18.00, kun vastaan asettuu Sveitsi. Tätä ennen Suomi kohtaa Islannin kenraaliharjoituksessaan torstaina 7. syyskuuta kello 13.00.

Pikkuhuuhkajat pelasi edelliset maaottelunsa kesäkuussa. Puolan vieraana Suomi joutui tyytymään 1–1-tasapeliin, ja Sloveniaa vastaan Mika Lehkosuon miehistö kärsi 0–1-tappion. Pikkuhuuhkajien runko on melko samanlainen kuin kesäkuun maajoukkuetapahtumassa, mutta ryhmässä on muutamia muutoksia.

– Edellisestä tapahtumasta on kulunut jonkin verran aikaa. Maaliskuun sekä kesäkuun tapahtumissamme oli mukana yhteensä kolmisenkymmentä pelaajaa – maajoukkue-ehdokkaiden määrä kasvaa koko ajan, mikä on hieno asia. Naatan Skyttä ja Robin Tihi joutuivat valitettavasti jäämään sivuun loukkaantumisten takia, Lehkosuo sanoo.

– Joukkueessa on kaksi uutta pelaajaa. Rony Janssonilla ja Roni Huddilla on kokemusta poikien maajoukkueista, ja kummallakin on ollut iso rooli oman ikäluokkansa maajoukkueissa. Jansson on debytoinut tällä kaudella Allsvenskanissa, ja häntä arvostetaan Kalmarissa paljon. Hudd puolestaan pelaa vahvaa läpimurtokautta Veikkausliigassa.

Suomi kokoontuu Turussa maanantaina 4. syyskuuta, joten joukkueella on muutama yhteinen päivä ennen kenraaliharjoitusta. Islanti-maaotteluun on tulossa yli 3 000 peruskoululaista – koululaisten lisäksi Suomen Palloliitto tarjoaa kaikille alle 18-vuotiaille ilmaisen sisäänpääsyn tapahtumaan.

Karsintojen avausvastus Sveitsi on ennakkoon yksi lohkon suurimmista voittajasuosikeista. Kakkoskorin maa oli mukana kesän U21-EM-lopputurnauksessa, jossa se eteni puolivälieriin asti. Kisajoukkueessa oli muutamia pelaaja, jotka voivat edustaa U21-maajoukkuetta myös tulevissa karsinnoissa.

– On selvää, että vastaan tulee todella kova joukkue. Sveitsi on selviytynyt kahteen edelliseen U21-EM-lopputurnaukseen, joten heidän lähihistoriansa on vakuuttava. He eivät ole vielä julkaisseet joukkuettaan, mutta mukana on todennäköisesti pelaajia, jotka ovat ehtineet debytoida Sveitsin A-maajoukkueessa. Mielestäni on hyvä kohdata heti karsinnan alussa kotiottelussa yksi lohkon kovimmista joukkueista. Lähdemme ehdottomasti voittamaan peliä ja meillä on siihen realistinen mahdollisuus.

Sveitsin lisäksi Suomen EM-karsintalohkossa pelaavat Albania, Armenia, Montenegro sekä Romania. Yhdeksän lohkovoittajan lisäksi kolme parasta lohkokakkosta saa suoran paikan EM-kisoihin, kun muut lohkokakkoset puolestaan pelaavat kaksiosaiset jatkokarsinnat kolmesta viimeisestä lopputurnauspaikasta. EM-karsintojen kaikki lohkot löytyvät täältä >>

Suomen joukkue (aiemmat seurat Suomessa):

Lucas Bergström (mv), Chelsea FC (TPS, Pargas IF)

Elmo Henriksson (mv), IFK Mariehamn (HJK, KyIF)

Lasse Schulz (mv), Viborg FF (FC Honka, HJK, KäPa, HyPS)

Tomas Galvez, Manchester City

Roni Hudd, VPS

Rony Jansson, Kalmar FF (HJK, GrIFK)

Jere Kallinen, AC Oulu (OLS)

Topi Keskinen, HJK (MP)

Miika Koskela, Tromsø IL (AC Oulu, OLS, OTP, ORPa, Ajax-Sarkkiranta)

Ville Koski, FC Honka (TuPS, PKKU)

Otso Liimatta, FC Famalicão (AC Oulu, OLS, Tervarit)

Adam Marhiev, FK Rīgas Futbola Skola (HJK, FF Jaro)

Kai Meriluoto, FKS Stal Mielec (HJK, Ilves, KyIF)

Tony Miettinen, KuPS (AC Oulu, SiPS)

Eetu Mömmö, Fimleikafélag Hafnarfjarðar (Ilves, TPV)

Jussi Niska, FC Inter (RoPS, FC Santa Claus)

Niklas Pyyhtiä, Ternana Calcio (FC Honka, TPS, TuNL)

Agon Sadiku, IK Start (FC Honka, HJK, HJS)

Juho Talvitie, Lommel SK (Ilves)

Casper Terho, Royale Union Saint-Gilloise (HJK, MPS, Valtti, PK-35, FC Kontu)

Santeri Väänänen, Rosenborg BK (HJK, PPV)

Kalle Wallius, IK Start (HJK, HPS)

Leo Walta, Mjällby AIF (HJK, PPS)

Miska Ylitolva, KTP (HJK, RoPS, FC Santa Claus, Tervarit)

Pikkuhuuhkajat syksyn kotiottelut:

To 7.9.2023 13:00 Suomi – Islanti

Ti 12.9.2023 18:00 Suomi – Sveitsi *

Pe 13.10.2023 18:00 Suomi – Albania *

Ti 21.11.2023 18:00 Suomi – Armenia *

* EM-karsintaottelu

Lisätietoja:

Roni Raunola, U21-maajoukkueen tiedottaja

050 347 8119

roni.raunola(a)palloliitto.fi