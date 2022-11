Pikkuhuuhkajien valmennustiimi julki – pelaajat nimetty joulukuun maajoukkueleirille

Alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2002 ja myöhemmin syntyneet) leireilee Eerikkilässä 6.–8. joulukuuta. Pikkuhuuhkajat kokoontuu tällöin ensi kertaa Mika Lehkosuon alaisuudessa – Lehkosuo aloittaa tehtävässä virallisesti 1. tammikuuta 2023, mutta hän vetää leirin uuden tiiminsä kanssa.



Tiimi uudistuu merkittävästi edellisistä EM-karsinnoista. Osalla valmentajista on aiempaa kokemusta juniorimaajoukkueista, mutta mukana on myös uusia nimiä.

– Gert Remmel on minulle tuttu valmentaja yli vuosikymmenen takaa, ja ehdimme tehdä yhteistyötä FC Hongassa. Olemme pitäneet tiiviisti yhteyttä vuosien saatossa. Myös uusi fysiikkavalmentaja Toni Huuhka on entinen kollegani. Työskentelimme vuoden ajan Kongsvingerissä, ja hän on todella ammattitaitoinen, Lehkosuo kehuu.

– Gert ja Tuomas Silvennoinen työskentelivät yhdessä Giorgione Calciossa – Tuomas on minulle uusi tuttavuus, mutta tiedän, mitä osaamista hän tuo tiimiimme. Gertille ja Tuomakselle on kaavailtu sellaista työnjakoa, että Gert on vierelläni penkillä ja Tuomas toimii katsomovalmentajana. On tärkeää, että he pystyvät kommunikoimaan sujuvasti pelin aikana, ja siksi on iso etu, että he tuntevat toisensa entuudestaan.

Maalivahtivalmentaja Eemeli Reponen, videoanalyytikko Tommi Helminen, lääkäri Jonne Väisänen ja huoltaja Ville Niemelä ovat työskennelleet viime vuosina eri poikien ja tyttöjen maajoukkueiden parissa. Väisänen ja maajoukkuemanageri Ville Sairanen olivat mukana myös kesäkuussa päättyneessä U21-projektissa (2000 ja myöhemmin syntyneet).



– Olen erittäin tyytyväinen tiimiin, joka meillä on kasassa. On hienoa, että pääsemme tapaamaan kasvotusten vielä tämän vuoden puolella. EM-karsintojen alkuun on vielä pitkä aika, mutta on tärkeää päästä keskustelemaan toiminnastamme jo hyvissä ajoin.



Pikkuhuuhkajien leiriryhmä koostuu kotimaan kentillä pelaavista pelaajista, sillä tapahtuma järjestetään FIFA:n maajoukkuepäivien ulkopuolella. Lehkosuon Kongsvinger IL:n kausi päättyi vasta lauantaina, joten päävalmentaja ei ole ehtinyt tutustua pelaajiin täydellisesti – Lehkosuo kertoo käyneensä pelaajavalintoja läpi U19-päävalmentaja Peter Lundbergin sekä edellisen U21-päävalmentaja Juha Malisen kanssa.



– Olen toki seurannut Veikkausliigaa, mutta oli tärkeää saada apua Peteriltä ja Juhalta. Leiri on hyvä paikka katsastaa sellaisia pelaajia, jotka eivät ole olleet säännöllisesti maajoukkueiden mukana. En ole nähnyt heistä kaikkia livenä, ja odotan innolla, että pääsen tutustumaan heihin.

Pikkuhuuhkajien uusi valmennustiimi:

Päävalmentaja: Mika Lehkosuo

Valmentaja: Gert Remmel

Valmentaja: Tuomas Silvennoinen

Maalivahtivalmentaja: Eemeli Reponen

Videoanalyytikko: Tommi Helminen

Fysiikkavalmentaja: Toni Huuhka

Lääkäri: Jonne Väisänen

Huoltaja: Ville Niemelä

Joukkueenjohtaja/maajoukkuemanageri: Ville Sairanen



Suomen joukkue (aiemmat seurat Suomessa):

Samuel Anini jr HJK (AC Oulu, FC Kontu, PKKU, Hakunilan Riento)

Elias Collin AC Oulu (KäPa, FC Haka, NJS)

Jere Kallinen AC Oulu (OLS)

Otto Kemppainen SJK (FC Santa Claus, RoPS, TP-47)

Topi Keskinen HJK (MP)

Matias Kivikko FC Honka (FF Jaro, EsPa)

Miika Koskela AC Oulu (ORPa, OLS, Ajax-Sarkkiranta, OTP)

Marius Könkkölä FC Lahti (SAPA, KäPa, AC Oulu, KulPS, HJK)

Pyry Lampinen FC Lahti (FC Kuusysi)

Nooa Laine SJK (Komeetat, JJK, FC Blackbird, HJK)

Kai Meriluoto HJK (Ilves, KyIF)

Tony Miettinen KuPS (SiPS)

Jonathan Muzinga FC Honka (SJK, PK-35, FC Kontu)

Jussi Niska FC Inter (RoPS, FC Santa Claus)

Emmanuel Patut Ilves (JJK, Jyväskylän Nousu)

Oliver Pettersson HJK (EPS, FC Honka, EIF)

Onni Suutari AC Oulu (OLS, FC Raahe, IF Gnistan)

Aapo Venermo FC Honka (FC Kasiysi)