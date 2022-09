Pimeät voimat palaavat Eurooppaan Tuomas Niskakankaan romaanissa Miekka

Talousromahdus on saanut kymmenet miljoonat kehitysmaiden ihmiset etsimään parempaa tulevaisuutta lännestä. Maahanmuuttovastaiset puolueet ympäri Eurooppaa nousevat valtaan lupaamalla maanosaa takaisin kantaväestölle.

Helsingin huippukokouksessa valmiiksi räjähdysherkkä tilanne leimahtaa salamurhan seurauksena liekkeihin. Suomen entinen pääministeri Leo Koski joutuu tahtomattaan keskelle ääriliikkeiden taistelukenttää. Hänellä on vain tunteja aikaa selvittää, kuka on luonut pirullisen juonen Euroopan tulevaisuuden muuttamiseksi.

Tuomas Niskakangas (s. 1980) on jännityskirjailija ja Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimittaja. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri. Aiemmin Niskakangas on työskennellyt Washingtonissa Helsingin Sanomien Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajana.

Miekka julkaistaan 29.9.2022.

