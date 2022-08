Pimeneviin iltoihin innostavia neulemallikirjoja kotimaisilta suosikkisuunnittelijoilta

Someilmiöksi kohonneen Sissukan uudet luonnonläheiset sukkamallit inspiroivat kaikentasoisia neulojia tarttumaan puikkoihin, sillä Sissukat – Uudet ideat -kirjan selkeät ohjeet kaavioineen on suunniteltu niin, että niitä on jokaisen helppo tulkita. Ensimmäisen kirjan tapaan myös uutuus sisältää ohjeita laidasta laitaan: ohjeita on naisille, miehille, lapsille sekä myös leveämmille pohkeille.

Hittineuleiden kotimainen suunnittelija Merja Ojanperä koosti uutuusmalleistaan Ihanaa Islannin villasta – Uudet ideat -puserokirjan, jossa kokoja on aiempaa enemmän. Ne ovat ensimmäisen kirjan tapaan kaikki neulottu huippusuositusta islantilaisesta villasta. Mukana on valloittavien puseroiden lisäksi myös joitakin yhteensopivia asusteita, joihin saa upotettua jämälangat erinomaisesti.

Uudet luonnon kauneuden inspiroimat ohjeet hurmaavat Anne Vierimaan Islantilainen villa – Pohjoisen neuleet -kirjassa. Kirja jatkuu ensimmäisestä kirjasta tutussa luonnonläheisessä tunnelmassa, sisältäen runsaasti kauniita väriyhdistelmiä ja ihastuttavan monipuolisia ohjeita sekä neulojille että virkkaajille, jämälankaprojekteja unohtamatta.

Avaa kirja ja uppoudu villan vietäväksi!

Kirjojen kustantaja: Readme.fi

Tutustu kirjoihin:

www.readme.fi/kirja/sissukat-uudet-ideat/

www.readme.fi/kirja/ihanaa-islanninvillasta-uudet-ideat/

www.readme.fi/kirja/islantilainen-villa-pohjoisen-neuleet/

Lisätietoja:

Readme.fi Oy, Ari Sahanen, ari.sahanen@readme.fi

Arvostelukappaleen tilaus: jussi.kiilamo@readme.fi