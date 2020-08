Pinja Perholehto valittu puheenjohtajaksi 2020-2022

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n XXVIII liittokokous on valinnut Pinja Perholehdon Demarinuorten uudeksi puheenjohtajaksi liittokokouskaudeksi 2020-2022. Perholehto valittiin puheenjohtajaksi yksimielisesti.

Perholehto on 23-vuotias , Hyvinkääläinen kaupunginvaltuutettu ja entinen Demarinuorten liittohallituksen 2018-2020 varapuheenjohtaja.

”On valtavan suuri kunnia saada jatkaa tällä juuri päättyneellä kaudella aloitettua hienoa työtä. Demarinuoret on paljon enemmän kuin pelkkä nuorisojärjestö. Me olemme muutosvoima, jota maailma tarvitsee tässä ja nyt, yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi. Kasvava eriarvoisuus ja ilmastonmuutos varjostavat tulevaisuuttamme, niin globaalisti kuin kansakuntamme tasolla. Näihin ongelmiin ei ole olemassa helppoja tai miellyttäviä ratkaisuja, mutta onneksi me emme pelkää vastuuta vaan tartumme siihen. ” – Perholehto lausahtaa

Lisätiedot:



Pinja Perholehto

Demarinuorten puheenjohtaja

040 059 6521

pinja.perholehto@demarinuoret.fi