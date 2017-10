Piristystä syksyyn I love me -messuilta

I love me tarjoaa hemmotteluhetkiä ja hikijumppaa, tyylikonsultaatioita sekä tiukkaa asiaa omasta hyvinvoinnista. Tapahtumassa nousevat esiin pukeutumisen ja silmälasien raikkaat tyylit sekä pikkujoulukauden meikki- ja hiustrendit. Mukana on lukuisia superfoodyrityksiä ja runsas liikuntatarjonta extreme-treenistä hitaisiin lajeihin.

Messuilla pureudutaan oman lookin löytämiseen ja talven trendeihin, mutta annetaan vinkit myös ajattoman tyylikkääseen pukeutumiseen. Meikkiosastot ovat täynnä syksyn uutuustuotteita, luonnonkosmetiikkaa ja luonnonmukaisia kauneushoitoja. Uudelta apteekkituotteiden alueelta löytyy ratkaisu muun muassa tummiin silmänalusiin ja hampaiden valkaisuun.

Schwarzkopf Professional tuo inspiroivat ja trendikkäät hiustyylit näytöslavalle. Kampaajaguru Denise Bredtmann antaa ohjeita pinnittömiin kampauksiin ja Tangle Teezerin luoja Shaun Pulfrey opettaa kolme yksinkertaista vinkkiä upeisiin hiuksiin. Pikkujoulukampausvinkit saa Biozellin osastolta, jossa tehdään pikakampauksia ja letityksiä. Hiusasioissa mennään myös pintaa syvemmälle, eli keskustellaan hiustenlähdöstä ja hiuspohjan kuivumisesta ja tehdään hiuspohjan analyysejä.

Tyyliä ja näköä silmälaseilla

Loungessa jaetaan vinkkejä täydellisten silmälasikehysten valintaan, paljastetaan uusimmat kehystrendit, järjestetään muuttumisleikkejä ja Baba Lybeckin johdolla pohditaan, miten silmälasit täydentävät pukeutumisen. Lisäksi messuilla käsitellään toiminnallista näköä sekä kuivasilmäisyyden syitä ja hoitokeinoja. Kävijä voi myös vierailla optikon tekemässä näöntutkimuksessa ja silmänpaineenmittauksessa.

Liikkeestä ja ravinnosta hyvää oloa

I love me tarjoaa terveydenhoitoalan uutuuksien lisäksi myös erilaisia lääketiedettä täydentäviä hoitomuotoja. Kävijä voi kokeilla messuilla muun muassa osteopatiaa, kiropraktiikkaa, hierontaa ja jäsenkorjausta. Lisäksi puhutaan siitä, miten ruokavalion muutoksilla voi vaikuttaa hyvinvointiin kuten endometrioosiin, hedelmällisyyteen, niveliin, suolistoon ja moniin sairauksiin.

Superfoodin ystäville on tarjolla lukuisia yrityksiä ja tuotteita, kiinnostipa sitten kookosöljy, raakasuklaa tai kotimaiset marjat. Lisäksi messuilla voi kokeilla ayurvedistä yrttiteetä ja raakaruokia. Smoothie- ja mehuworkshopeissa opitaan kylmäpuristamisen terveyshyödyistä sekä vihannesten ja marjojen ravintoaineista. Lauantaina järjestetään myös smoothien teon SM-kilpailun finaali.

I love me -messujen liikuntatarjonnassa on maistiaisia sekä vauhtilajeista että hitaista treeneistä. Vauhdikkainta meno on hypyistä ja volteista koostuvassa Trickingissä, voimistelua ja parkouria yhdistävässä Street Workout -treenissä ja trampoliinitunnilla. Rauhallista harjoittelua kaipaavan kannattaa suunnata I love jooga -alueelle, jossa voi kokeilla muun muassa Fustra-treeniä, erilaisia joogaharjoituksia tai Method Putkiston kasvojumppaa.

I love me on tyylin, hyvän olon ja itsestä huolehtimisen tapahtumakokonaisuus, joka järjestetään 20.–22.10.2017 Messukeskuksessa Helsingissä.

Ohjelmapoimintoja:

pe 20.10. klo 10.30 (Finnish Fashion Forum): Millainen on tyylikkään naisen ajaton vaatekaappi? / Noolanin perustaja ja suunnittelia Maria Rak

pe 20.10. klo 11 (Lounge): Hiustenlähtö ja hiuspohjan kuivuminen / Annikki Hagros-Koski, HiusAkatemia

pe 20.10. klo 14 (Lounge): Vinkkejä täydellisten silmälasikehysten valintaan sekä uusimmat kehystrendit / Tarja Korteniemi, Specsavers

pe 20.10. klo 16 (Plaza): Vinkit jokapäiväisiin pinnittömiin kampauksiin by kampausguru Denise Bredtmann

la 21.10. klo 14.30 (Lounge): Muuttumisleikki silmälasitrendeillä / Tuula Alanen-Brandt, Synsam

la 21.10. klo 15 (Plaza): Smoothien SM-finaali by Wilfa ja Mehuisa mehu / Alex Nurmi, Karim Khandji, Eva Wahlström ja Nooralotta Neziri

su 22.10. klo 12 (Lounge): Silmälasit, täydellinen vaate? / Baba Lybeck

su 22.10. klo 15 (Plaza): 3 steps to amazing hair by hair guru Shaun Pulfrey

su 22.10. klo 15 (Lounge): Toiminnallinen näkeminen / Arto Karhunen ja Tuomo Turpeinen, Instru Optiikka Oy

su 22.10. klo 16.30 (Lounge): Kuivasilmäisyyden syitä ja hoitokeinoja / Arja Hirsimäki, EyeOmega

Mehuisa by Wilfa workshop (Työpaja-alue, halli 7)

pe 20.10. klo 11-13

la 21.10. klo 15-17

su 22.10. klo 13-14.30

Osastopoimintoja:

Pikakampauksia ja letityksiä, Biozell 6d70

Ilmaisia hiuspohjan analyysejä mikrokameralla, Vitality’s 6e21

Schwarzkopf Professional -hiusnäytökset, joka päivä klo 15, Näytösalue, halli 1

Asiantuntijoiden neuvot hiustenlähtöön ja hiuspohjan ongelmiin, HiusAkatemia 6s20

Näöntutkimus ja silmänpaineenmittaus, Silmäasema 6u48

