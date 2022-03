Pirjo Hassisen romaani samastuu tunteeseen, joka on jokaiselle viime vuosien ajalta tuttu: Kuinka käsitellä elämän ennustamattomuuteen liittyvää ahdistusta?

Nelikymppinen Sanna osuu sattumalta paikalle, kun kultasepänliikettä ryöstetään. Häpäisevä tönäisy maahan rikkoo koko vakiintuneen elämän. Äkkiä läsnä ovat jo unohtuneet muistikuvat niin auton takapenkillä opetellusta intohimosta kuin isän lyhyestä itsemurhakirjeestä: ”Rakastan elämää”. Onko mieltä etsiä syyllisiä kauan sitten tehtyihin valintoihin, niin omiin kuin muidenkin? Miten voi sietää elämän ja olemassaolon satunnaisuutta? Ja jos menneeseen ei ole paluuta, onko omassa elämässä mahdollista olla toisella tavalla onnellinen?

30-vuotista uraansa kirjailijana juhliva Pirjo Hassinen tunnetaan syvällisenä ja vavahduttavana ihmiskuvaajana. Hän on ollut neljä kertaa Finlandia-ehdokkaana ja saanut lukuisia kirjallisuuspalkintoja, mm. Valtion kirjallisuuspalkinnon, Suomi-palkinnon, kaksi kertaa Savonia-palkinnon ja Kiitos kirjasta -mitalin. Hänen teoksiaan on käännetty useille kielille. Toisella tavalla onnellinen on hänen 18. romaaninsa.