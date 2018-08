Pirkanmaalainen geo- ja ympäristöasiantuntija kasvaa jättihankkeiden mukana

Taratest Oy









Taratest Oy on geotekniikan ja ympäristötutkimusten asiantuntija. 40-vuotiaasta perheyrityksestä on hioutunut kasvava vaativien hankkeiden toteuttaja. Taratest työllistää yli 50 henkilöä Pirkkalassa ja Vantaalla. Taratestin liikevaihto on yli 5 miljoonaa euroa.