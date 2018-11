Pirkanmaalaisyhtiö teki merkittävän päänavauksen Ruotsiin - ProMart pukee Eltelin tuhannet asentajat

Teollisuuden ja rakentamisen palveluyritys ProMart Oy on saanut merkittävän päänavauksen Ruotsiin. Se vaatettaa yhdessä Skandinavian johtavan työvaatevalmistaja Fristadsin kanssa kaikki ruotsalaisen infraverkkoyhtiön Eltelin asentajat seuraavien kolmen vuoden aikana. Eltelin palveluksessa on Pohjoismaissa, Liettuassa, Puolassa ja Saksassa yhteensä 7600 työntekijää.

Kolmivuotinen sopimus kerryttää ProMartin liikevaihtoa 4-6 miljoonalla eurolla. Yrityksen viime tilikauden liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa.

”Sopimus kertoo uudentyyppisen palvelumallin mahdollisuuksista perinteisellä toimialalla”, kertoo ProMart Oy:n asiakkuusjohtaja Olli Kallunki.

ProMart on Kallungin mukaan yhdistänyt henkilökohtaisen asiakaspalvelun ja logistiset palvelut käteviin sähköisiin palveluratkaisuihin, jotka yhdessä mahdollistavat ProMart konseptin laajentumisen kansainvälisille markkinoille.



Uuden kolmikantasopimuksen mukaan Fristads valmistaa Eltelin uudet työvaatteet ja ProMart huolehtii työvaatteiden toimittamisesta kaikkiin Eltelin toimipisteisiin Pohjoismaissa, Liettuassa, Puolassa ja Saksassa vuosien 2019-2021 aikana. Tehty sopimus on myös Fristadsille merkittävä osa Skandinavian kasvua.



Tarjouskilpailussa oli ProMartin lisäksi mukana useita teknisen alan yrityksiä Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta.



”Sähkö- ja teleasentajien työvaatteiden laatuvaatimukset ovat erittäin korkeat. Niiden tulee kestää, olla mukava käyttää ja lisäksi niissä pitää olla hyvä palosuojaus”, kertoo Eltelin hankintapäällikkö Jussi Pohjola.



Fristadsin työvaatteet suorituivat Pohjolan mukaan asentajien käyttötestissä hyvin arvosanoin.



ProMartilla on jo muutaman vuoden ollut Eltelin Suomen yksikön kanssa tarvikepalvelusopimus. Nyt palvelu laajenee työvaatteiden osalta koko Eltel konserniin pohjoismaissa, Liettuassa, Puolassa ja Saksassa.



ProMart palvelee työmaita lähes rajattomalla tuotesortimentilla. Vuonna 2009 perustettu yhtiö palvelee rakennus- ja teollisuusyrityksiä nopeina tarviketoimituksina suoraan työpisteisiin.



Eltel Groupin kanssa solmittu palvelusopimus ja yhtiön muu kasvu nostavat ProMartin juuri alkaneen tilikauden liikevaihdon noin 25 miljoonaan euroon.