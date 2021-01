Pirkanmaalla avataan lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Pirkanmaan koronatilanne rauhoittunut – perustasolle vielä matkaa 22.12.2020 15:12:13 EET | Tiedote

Pirkanmaan koronatilanne on myönteisestä kehityksestä huolimatta edelleen kiihtymisvaiheessa. Koronan ilmaantuvuusluku on laskusuuntainen ja on nyt 54/100 000 asukasta kohden. Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on nyt yksi prosentti edeltäneen seitsemän päivän ajalta.