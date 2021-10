Pirkanmaalla ei voida vielä luopua maskeista

Kahden rokotteen jälkeen sairaalaan joutuneilla on iän lisäksi yleistilaa heikentäviä sairauksia mutta heidän taudinkuvansa on selvästi lievempi kuin rokottamattomilla nuoremmilla potilailla. He kuuluvat ryhmään, jolle annetaan kolmas koronarokotus.

- Koronan hoitoon tarvittavat voimavarat ovat pois muusta sairaanhoidosta. Enempää henkilöstöä emme voi siirtää koronapotilaiden hoitoon ilman, että kiireetöntä hoitoa muilta potilailta vähennetään, sanoo johtajaylilääkäri Juhani Sand Taysista.

Rokottamattomuus altistaa selvästi sairaalahoitoa vaativalle koronataudille. Rokotukset vaikuttavat jo 20-29 -vuotiaiden sairaalahoidon tarpeeseen.

Pirkanmaalla on nyt rokotettu yli 12-vuotiaista 85 prosenttia kertaalleen ja 73 prosenttia kaksi kertaa. Vasta 10 prosenttia 12-15 -vuotiaista on voinut Pirkanmaalla saada toisen koronarokotteen. Ensimmäisen rokotteen saaneita on lähes 70 prosenttia.

Maskisuositus jatkuu Pirkanmaalla nykyisellään ja sairaanhoitopiirin alueella käytetään maskeja edelleen myös kouluissa. Yli 12-vuotiaiden koululaisten rokotuskattavuus on vielä liian matala, jotta kuudesluokkalaisia ja sitä vanhempia sekä opettajia koskevasta maskisuosituksesta voitaisiin vielä luopua. Koulujen maskisuositusta arvioidaan seuraavan kerran syysloman jälkeisellä viikolla.

Tartunnat lisääntyneet lähes kaikissa ikäryhmissä

Koronan osuus Tampereen Viinikanlahden jätevesinäytteissä on kasvamassa. Pirkanmaan ilmaantuvuusluku on 128 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeksi kuluneiden kahden viikon ajalta. Positiivisten prosenttiosuus on 7,7 Fimlabissa testatusta. Testausta on kohdennettu erityisesti rokottamattomiin ja altistuneisiin.

Pirkanmaalla todettiin viime viikolla 378 koronatartuntaa. Suurin osa tartunnoista saadaan Pirkanmaalta. Tartunnat ovat lisääntyneet lähes kaikissa ikäryhmissä. Puolet tartunnoista on edelleen perheiden sisäisiä tartuntoja.