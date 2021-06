Pirkanmaalla koronatartunnat edelleen vähentyneet

Nuoret voivat harrastaa ja kilpailla sisätiloissa, myös nuorisotilat avataan 25.5.2021 15:15:00 EEST | Tiedote

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa. Kahden viikon ilmaantuvuus on pysynyt ennallaan, se on nyt 29 koronatapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten tapausten osuus Fimlabissa tutkituista oli viime viikolla 1,2 prosenttia. Sairaalahoitoa Pirkanmaalla ovat tarvinneet vain yksittäiset potilaat kuluneen viikon aikana.