Pirkanmaalla todettu tänään kolme uutta tuhkarokkotapausta

3.8.2017 12:00 | Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Kolmella pirkanmaalaisella aikuisella on varmistunut tänään tuhkarokko. Sairastuneet kuuluvat samaan matkaseurueeseen Pirkanmaalla eilen varmistetun tuhkarokkotapauksen kanssa.

Kaikki kolme ovat sairastuneet tuhkarokkoon Italian matkan jälkeen. Sairastuneet on rokotettu lapsuudessa tuhkarokkoa vastaan, mikä on varmistettu myös THL:n tekemissä vasta-ainetutkimuksissa. Heillä on ollut lieviä ihottuma- ja kuumeoireita, mikä sopii aiemmin rokotetun taudinkuvaan.

On todennäköistä, että kaikki neljä ovat saaneet tartunnan samasta lähteestä Italiassa. Voimakas altistuminen on mahdollisesti tapahtunut junamatkan yhteydessä. Seurue on matkaillut useissa turistikohteissa Italiassa.

On hyvin epätodennäköistä, että rokotetun henkilön tuhkarokko aiheuttaa jatkotartuntoja tai epidemiaa Suomessa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri seuraa tilannetta tarkoin. Kaikki matkaseurueen jäsenet on kartoitettu oireiden, altistuksen ja rokotushistorian osalta.