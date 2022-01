Pirkanmaallakin näkyvissä koronatilanteen lievää tasaantumista

Tällä hetkellä Taysin sairaaloissa on nelisenkymmentä potilasta hoidossa koronan takia. Heistä muutama on tehohoidossa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöllä on edelleen varsin paljon sairauspoissaoloja ja monissa organisaatioissa on tehty henkilöstösiirtoja turvaamaan kiireellisimpiä tehtäviä.

Koronan ilmaantuvuus Pirkanmaalla oli viime viikolla 1894 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon ajalta. Joka toinen testeissä käyneistä saa tällä hetkellä positiivisen tuloksen. Viime viikolla todettiin laboratorioissa 4902 koronatartuntaa. Fimlabissa tutkittiin kaikkiaan 8254 koronanäytettä. Viikoittaiset testimäärät ovat pysyneet lähes samalla tasolla kuluneet neljä viikkoa.

Pirkanmaalla yhden koronarokotteen on ottanut 89,0 prosenttia, kaksi rokotetta 85,6 prosenttia ja kolme rokotetta 45,6 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Pirkanmaalla on voimassa aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia 4.2.2022 asti. Pandemiaohjausryhmä käsittelee ensi viikolla niiden jatkoa.