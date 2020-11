Pirkanmaalle valmistui tiekartta kohti hiilineutraalia maakuntaa

Pirkanmaalle on valmistunut hiilineutraalitiekartta 2030, joka kokoaa strategisen tason katsauksen maakunnan päästövähennysteemoista ja toimenpiteistä. Tiekartta toimii pohjana päästövähennystoimien suunnittelussa. Pirkanmaa on maakuntana sitoutunut ns. Maakunta-Hinkuun, mikä edellyttää päästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Tiekartan laatijoina ovat olleet Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus. Työn tekemisessä on kuultu kuntia, maakunnassa toimivia organisaatioita ja eri alojen asiantuntijoita.

Työkalupakki ilmastotyöhön

Nyt valmistunut tiekartta on eräänlainen työkalupakki, josta kunnat ja muut maakunnan toimijat voivat poimia ilmastotoimenpiteitä ja soveltaa niitä osaksi omaa ilmastotyötään. Tiekartassa keskitytään ensisijaisesti ilmastomuutosta hillitseviin toimiin.

Kuntalaisia koskevat toimenpiteet on rajattu pois, koska ne käsitellään kuntien omissa hiilineutraalitiekartoissa. Myös sopeutumisen kysymykset on rajattu tästä tarkastelusta pois, mutta näkökulma on ollut vahvasti esillä muussa maakunnallisessa työssä ja tätä voidaan sovittaa yhteen Canemure-hankkeen hillintänäkökulman kanssa jatkossa.

Tiekarttaan on valittu erilaisia teemoja, jonka kautta päästövähennyksiä tarkastellaan. Pääteemat ovat:

Liikenne ja liikkuminen

Energiantuotanto ja energiatehokkuus

Yhdyskuntarakenne ja rakentaminen

Elinkeinoelämän vastuulliset ratkaisut

Maa- ja metsätalous

Hiilinielut ja kompensointi

Katse jo eteenpäin

Tiekartta on valmisteltu talven 2019 - 2020 syksyn aikana osana Canemure-hanketta (Hiilineutraalit kunnat ja maakunnat -hanke) ja se on sovitettu osaksi muuta maakunnassa tehtävää hiilineutraaliustyötä.

Seuraavaksi Canemure-työssä on tavoitteena alkaa konkreettisesti edistää maakunnan hiilineutraaliustoimia. Tämä edellyttää vielä pohdintaa ja keskustelua toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja priorisoinnista sekä paneutumista tiekartan toteutumisen edistämiseen käytännössä.

Työ yhteensovitetaan Pirkanmaan ilmastofoorumissa laadittavaan päästövähennyspolkuun. Maakunnallisessa päästövähennyspolkutyössä pyritään löytämään ratkaisuja etenkin todetun päästökuilun täyttämiseksi, eli hahmottelemaan maakunta- ja ylikunnallisella tasolla mahdollisia, vielä käyttöönottamattomia toimia.

