Pirkanmaan ELY-keskus tukee vesienhoitohankkeita 275 000 eurolla

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna yhteensä noin 275 000 euroa avustusta vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin Pirkanmaalla.

Avustusta myönnettiin 23 hankkeelle. Hankkeita on eri puolilla Pirkanmaata. Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä kuormitusta vähentävissä pintavesihankkeissa. Kahden hankkeen päätös on vielä valmisteilla.

ELY-keskuksien käytettävissä olevaan avustusmäärärahaan vaikuttavat saapuneiden avustushakemusten määrä, hankkeiden merkittävyys ja niiden kustannukset. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö jakavat määrärahat ELY-keskuksille. Ympäristöministeriön rahoitusta jaettiin Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 21 hankkeelle noin 260 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoitusta jaettiin 2 hankkeelle noin 15 000 euroa.

Avustusta on myönnetty ensisijaisesti niihin kohteisiin, joiden tila on vesien ekologisen tilaluokituksen mukaan tyydyttävä tai välttävä. Lisäksi avustuksilla on edistetty pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaa.

Pirkanmaalla avustettavat hankkeet ja tuensaajat

Ympäristöministeriön rahoitus

Mänttä-Vilppulan kaupungin pohjavesien suojelusuunnitelman laatiminen, Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppulan kaupunki

Akaan kaupungin pohjavesien suojelusuunnitelman laadinta, Akaa, Akaan kaupunki

Gränstolpan lammen kunnostus, Nokia, Markku Otonkorpi

Pitkäjärven rehevöitymisen torjunta 2021, Pälkäne, Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry

Ikaalisten Luhalahden Pitkäjärven kunnostus, Ikaalinen, Luhalahden Pitkäjärven suojeluyhdistys ry

Kuivasjoki-Jarvanjoen vesiensuojelusuunnitelma 1: Suojelutarpeiden kartoitus 2021-2022, Parkano, Linnankylän kalastuskunta

Nientenojan vesiensuojeluhanke - laskeutusaltaiden tyhjennys, Punkalaidun, Punkalaitumen Pohjoinen Maamiesseura

Rehevien vesien luontokartoitukset kunnostussuunnittelun lähtötiedoksi: Akaan Terisjärvi, Akaa Vanajavesisäätiö sr

Kosteikon perustaminen Kelhon alueelle sekä Mäyhäjärven vesikasvien poisto ja ilmastus, Lempäälä, Mäyhäjärven suojeluyhdistys ry

Sydän-Hämeen upeat vesistöt - Suvi-hanke, Pälkäne, Luopioisten Säästöpankkisäätiö

Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke, vaihe 1, Urjala, Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry

Uiherlanjoen ja Uiherlanlahden luontoselvityksen päivittäminen, Orivesi, Uiherlan osakaskunta

FRESHABIT LIFE IP-hanke, Rautajärven kosteikkoalue, Pälkäne, Vanajavesisäätiö sr

Kapeenlahden Kukkosalmen avaaminen ja virtauman palauttaminen, Tampere, Pohjankapeen osakaskunta

Vaarijärven kunnostus, Orivesi, Tiina Kuusisto

Sikojoen Isolammin luontokartoitus, Pirkkala, Marko Aalto

Pohtiolammen vesiympäristön parantaminen 2021, Kangasala, Sääksisäätiö

Kirkkolahden ja Hirvijärven kunnostus, Vesilahti, Kirkonkylän-Onkemäen osakaskunta

Sulkuejärven hoitokalastus, Kihniö, Kihniö-Sulkue ry

Maa- ja metsätalousministeriön rahoitus

Kuusjärven alivedenkorkeuden nosto ja Kuuskosken kunnostus, Ylöjärvi - Parkkuun osakaskunta

Ruojärven alivedenkorkeuden/keskivedenkorkeuden nostaminen, Ruovesi - Pappilan osakaskunta

Lue lisää Pirkanmaan pintavesien tilasta Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ymparisto.fi)

Lue lisää Pirkanmaan pohjavesistä Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ymparisto.fi)

Lue lisää Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta Ympäristöministeriön sivuilta (ym.fi)