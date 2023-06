Pirkanmaan hyvinvointialue hallitusohjelmasta: Ohjelma tukee jo käynnistettyjä uudistuksia – työtä on paljon

Kiitosta saavat myös toteutetun perusratkaisun kunnioitus ja ohjauksen selkeyttäminen. Kansanterveyden, mielenterveys- ja päihdekokonaisuuden sekä avosairaanhoidon vastaanottopalvelujen korostaminen on välttämätön valinta. Yliopistollisten hyvinvointialueiden ja TKIO-toiminnan tukeminen lisäävät mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta hallitusohjelmasta nousee esiin mittava säästötavoite, 1,4 miljardia euroa vuoteen 2027 mennessä.

– Hyvinvointialueilla on itsellään iso vastuu asetettujen säästöjen saavuttamisessa. Pirkanmaalla strategian toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy jo noin 20 miljoonan euron vuosittainen tuottavuustavoite, joka mahdollistaisi toiminnan ja talouden tasapainon lähivuosina. Oleellista on nyt muuttaa toimintatapoja rohkeasti ja ripeästi. Pirkanmaalla on esimerkiksi jo ensi vuonna käytössä digiklinikka, päivystyspalvelut uudistetaan kokonaisvaltaisesti, sairaansijareformi valmistellaan ja kotisairaalatoimintaa laajennetaan, toteaa Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Erhola.

Henkilöstöpula on sosiaali- ja terveysalan suurimpia ongelmia. Hallitusohjelman mukaan sote-alan henkilöstöpulaa helpotetaan muun muassa vahvistamalla ammattilaisten mahdollisuutta keskittyä omaa osaamista vastaavaan työhön, selkeyttämällä työnjakoa sekä tarkastelemalla kelpoisuusehtoja. Lisäksi tuetaan kansainvälisiä rekrytointeja ja lisätään alan koulutusta.

– Kaikki henkilöstön saatavuutta edistävät keinot ovat tervetulleita ja tarpeellisia. Pula ammattilaisista on todellinen ja vakava. On hienoa, että tuleva hallitus tarttuu kelpoisuusehtoihin ja käynnistää myös ammattihenkilölainsäädännön kokonaisuudistuksen, sanoo Erhola.

Tuore hallitusohjelma on erittäin tärkeä hyvinvointialueiden kannalta, sillä se raamittaa julkisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen uutta toimintamallia sen ensimmäisten vuosien ajan. Hallitusohjelmaan sisältyy myös muutoksia jo aiemmin linjattuihin asioihin: hoitajamitoitusta ehdotetaan lykättäväksi, vammaispalvelulaki otetaan uudelleen käsittelyyn ja Kela-korvauksiin luodaan uusi malli, johon varataan 335 miljoonaa euroa. Myös moniin sote-sektorin lakeihin sekä sosiaaliturvajärjestelmään ehdotetaan uudistuksia. Hallitusohjelmassa esitetty perustason hoitoonpääsyn vahvistaminen strategisessa monituottajuudessa on hyvä mahdollisuus parantaa pirkanmaalaisten tilannetta.

– Hallitusohjelma antaa suuntaviivat toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävän palvelujärjestelmän rakentamiseksi. Hyvinvointialueiden tehtävä on vaativa ja vaikea, ja ohjauksen lisäksi tarvitaan kestäviä linjauksia ja tukea. Alueellinen toimeenpano ratkaisee lopulta tavoitteiden saavuttamisen. Työtä on alueilla edessä valtavasti, toteaa Marina Erhola.

– Ohjelma sisältää myös vaikeita valintoja, Pirkanmaalla hallitusohjelman mukainen työ on jo vahvasti käynnissä virkajohdon, poliittisten päättäjien ja henkilöstön kanssa. Yksityiskohdat vaativat toki vielä huolellista perehtymistä, mutta kokonaiskuva on plussan puolella, linjaa Marina Erhola.