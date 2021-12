Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston ehdokaslistat on hyväksytty

Hyvinvointialueen palvelutuotanto organisoidaan viiteen eri palvelulinjaan 26.11.2021 12:45:52 EET | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelu on edennyt aikataulussaan. Tehtävät ovat lisääntyneet sitä mukaa, kun jaostojen työ on syventynyt, selviää väliaikaisen toimielimen väliraportista. Väliaikainen toimielin hyväksyi perjantaina hyvinvointialueen palveluihin organisointimallin, jolla toiminta on käynnistymässä vuonna 2023.